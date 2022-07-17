Росія не може піти в атаку: сил і засобів немає, проблеми навіть на Донецькому напрямку – Жданов

Другий тиждень війська РФ не можуть розпочати наступ на Донбасі - Жданов / Колаж Reuters, Главред

Росія наразі не може піти на ескалацію війни проти України. Причиною тому є відсутність сил і засобів для посилення військових дій. Розпорядження глави Міноборони РФ Шойгу на такому тлі виглядає дещо дивним. Російські війська вже другий тиждень не можуть відновити свій наступ навіть на Донецькому напрямку. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі у неділю, 17 липня він розповів про те, що наразі російська армія не може піти на ескалацію військових дій. Сил і засобів для реалізації такого завдання в окупантів немає. Розпорядження Шойгу у такій ситуації й зовсім виглядає дивним явищем.

Полковник ЗСУ зазначив, що вже другий тиждень ворожі підрозділи не можуть відновити наступальні дії навіть на Донецькому напрямку.

читайте такожРосія готує масштабний наступ на Донбасі: де очікувати на бої"Шойгу, який стоїть з олівцем біля карти і віддає розпорядження посилити в усіх напрямках діяльність Збройних сил РФ – для мене, як для військового, лунає дещо дивно. На сьогоднішній день Росія не здатна ескалювати конфлікт. Бо не має сил і засобів для цього. Вже другий тиждень закінчується, а вони не можуть відновити наступ на Донецькому напрямку", - підкреслив Олег Жданов.

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Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше розповів, що Україна ефективно контрнаступає у Херсонській області, поступово звільняючи свої території. Але, за його словами, окупаційні війська РФ тиснуть на українську армію на Донбасі, намагаючись витіснити її з позицій на півночі Донецької та Луганської областей.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що українській армії вдалося перевести ворожі війська до оборони на Херсонському напрямку. Однак на Донбасі загарбники продовжують атакувати. Там сили оборони України змушені оборонятися.

У Оперативному командуванні Південь сказали, що війська України продовжують завдавати влучних ударів по об'єктах противника на південному фронті. У зв'язку з цим ворог відчуває проблеми в логістиці і не може переходити в наступ.

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