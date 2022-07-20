РФ готується анексувати Луганщину, звинуватити Україну в "нападі" та оголосити мобілізацію – Гайдай

Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ і поспіхом намагаються анексувати Луганщину - Гайдай / Колаж Facebook Сергія Гайдая, УНІАН

Москва збирається провести на захоплених районах Луганської області, мовляв,"референдум" щодо "входження" регіону до РФ в межах його адміністративних кордонів. Однак ворогу за 5 місяців так і не вдалося повністю окупувати область, 2 населених пункти, як і раніше, під контролем України. Побоюючись контрнаступу ЗСУ, росіяни спробують здійснити анексію, щоб потім звинуватити Київ у нібито "нападі" і оголосити загальну мобілізацію у Росії. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що країна-агресор, війська якої за декілька місяців війни так і не змогли повністю окупувати Луганщину, готують там так званий "референдум" про "приєднання" регіону в рамках його адміністративних кордонів до Росії.

читайте такожЛавров оголосив про "хотілки" РФ захопити Донбас, Херсонщину, Запоріжчину та інші регіони УкраїниТакий маневр росіяни, на тлі страху контрнаступу ЗСУ, проводять для того, щоб потім звинуватити Україну в нібито "нападі на Росію" і оголосити загальну військову мобілізацію на території російської держави.

"Росіяни брешуть, що всю Луганську область вже окуповано, тому через страх контрнаступу намагаються швидко провести вибори без вибору, тому що це дозволить заявити, що Україна напала на Росію та оголосити загальну мобілізацію", - пояснив Гайдай.

Також він акцентував увагу на тому, що війська РФ повністю не захопили Луганську область. Ніхто жодних територій не здавав, два населених пункти продовжують утримувати оборону, вони під контролем України.

Сергій Гайдай підкреслив, що всю Луганщину буде звільнено від російської окупації. Треба лише вірити в армію України.

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Війна Росії проти України на Донбасі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше розповів про те, що у Донецькій та Луганській областях російські окупаційні війська атакують українську армію. Вони намагаються витіснити сили оборони України з їх підрозділів на півночі Донбасу.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що війська РФ продовжують проводити свої атаки на Донбасі. Але у зв'язку з відсутністю сил і резервів у наступ перейти вони не можуть. Після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, навіть незважаючи на тиск в районі Слов'янська та Бахмута, наступальна активність ворога знизилася. При цьому Путін продовжує ставити військам за мету захоплення всього Донбасу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська РФ наразі не можуть піти на посилення бойових дій в Україні. У росіян немає для цього сил і засобів. Окупанти стикаються з труднощами, другий тиждень вони не можуть перейти до наступу на Донецькому напрямку.

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