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Війська КНДР та РФ зіткнулися з великими труднощами у Курській області - ISW

Анна Косик
16 грудня 2024, 08:18
1102
Проблеми комунікації призвели до так званого дружнього вогню та втрати великої кількості особового складу.
ВСУ, армия КНДР, карта Курской области
Проблеми на Курщині пов'язані із поганою комунікацією з військами КНДР / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ, скрін з карти ISW

Що повідомили аналітики:

  • Погана комунікація військових КНДР і РФ відображається на полі бою
  • Російські військові операції зриваються
  • Ворог зазнав великих втрат

Залучення північнокорейських військ до бойових дій на території Курської області призвело до того, що армія країни-агресора Росії зіткнулася з проблемами.

Як розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), сили КНДР зазнають великих втрат і погано комунікують з російськими окупантами на Курщині, що підриває військові операції РФ.

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Яскраво це демонструє те, що 14 грудня ГУР заявило про обстріл машини чеченського батальйону спецназу "Ахмат" військовослужбовцями із Північної Кореї, що призвело до ліквідації 8 окупантів.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"У ГУР також повідомили, що контингент російських і північнокорейських військовослужбовців у Курській області станом на 14 грудня втратив 200 осіб, а українські безпілотники налетіли на позиції Північної Кореї, що узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що північнокорейські сили брали участь у виснажливих штурмах піхоти", - наголосили аналітики.

Найімовірніше, проблеми з комунікацією між військами РФ і КНДР надалі спричинятимуть "тертя" під час проведення окупантами військових операцій на Курщині.

Війська КНДР в Курській області - що відомо

Нагадаємо, декілька днів тому українська розвідка попередила, що солдати КНДР найближчим часом ймовірно почнуть штурмувати позиції українських військових у Курській області разом з російськими військовими.

Згодом в ЦПД підтвердили, що солдатів Північної Кореї готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.

В результаті, як писав Главред, північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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