Війська КНДР та РФ зіткнулися з великими труднощами у Курській області - ISW

Що повідомили аналітики:

Залучення північнокорейських військ до бойових дій на території Курської області призвело до того, що армія країни-агресора Росії зіткнулася з проблемами.

Як розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), сили КНДР зазнають великих втрат і погано комунікують з російськими окупантами на Курщині, що підриває військові операції РФ.

Яскраво це демонструє те, що 14 грудня ГУР заявило про обстріл машини чеченського батальйону спецназу "Ахмат" військовослужбовцями із Північної Кореї, що призвело до ліквідації 8 окупантів.

Найімовірніше, проблеми з комунікацією між військами РФ і КНДР надалі спричинятимуть "тертя" під час проведення окупантами військових операцій на Курщині.

Нагадаємо, декілька днів тому українська розвідка попередила, що солдати КНДР найближчим часом ймовірно почнуть штурмувати позиції українських військових у Курській області разом з російськими військовими.

Згодом в ЦПД підтвердили, що солдатів Північної Кореї готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.

В результаті, як писав Главред, північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.