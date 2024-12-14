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Солдат КНДР кинуть на штурми: у ГУР попередили про нові плани окупантів

Альона Вороніна
14 грудня 2024, 10:46
168
Північнокорейські військові найближчим часом можуть долучитися до штурмів на Курщині.
Солдат КНДР кинуть на штурми: у ГУР попередили про нові плани окупантів
РФ найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Північнокорейських солдатів в РФ готують до безпосередньої участі у бойових діях
  • Військові КНДР скоро можуть йти на штурми на Курщині разом з військовими РФ

Солдати КНДР найближчим часом ймовірно почнуть штурмувати позиції українських військових у Курській області разом з російськими військовими.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Зазначається, що північнокорейських солдатів готують до безпосередньої участі у бойових діях.

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"Нагодували – і в штурм: солдатів КНДР готують до безпосередньої участі у бойових діях. Командування підрозділів північнокорейської армії на росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в курській області. Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства", – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що 13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок.

"Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води", – додали у відомстві.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР/ Інфографіка: Главред

Ситуація в Курській області – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя – в ISW описали ситуацію. Російські війська після двотижневої перерви знову почали використовувати бронетранспортери та бронемашини і проводять посилені атаки.

Також раніше повідомлялося, що росіянам не вдалася спроба форсування річки в Курській області – вони зазнали втрат. Війська РФ перекинули понтонний міст через річку для проходу важкої техніки ближче до позицій українських бійців.

Нагадаємо, армія РФ намагається відбити території на Курщині. Галицькі десантники під час операції у Курській області, з серпня 2024 року, вже ліквідували близько трьох тисяч військових армії РФ.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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