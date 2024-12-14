ЗСУ накрили FPV-дронами солдатів КНДР на Курщині: є перші втрати - ГУР

Також північнокорейські війська відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці "кадирівців".

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Війська КНДР зазнали перших втрат / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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Північнокорейські війська зазнали перших втрат на Курщині

Війська КНДР ще "задвухсотили" кадирівців

На території РФ перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР

Північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України. Про це повідомляють в Головному управління розвідки (ГУР) України.

Зокрема, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно "накрили" FPV-дронами.

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"Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.", - йдеться в повідомленні.

У розвідці додають, що в процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр.

Через вищевказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці "кадирівців". В результаті 8 "кадирівців" було вбито. В ГУР нагадують, що на території РФ перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР.

"У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим ― для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряє ФСБ, вилучають телефони та інші пристрої.", - підкреслили в розвідці.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військових КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, нещодавно в ГУР повідомили, що солдати КНДР найближчим часом ймовірно почнуть штурмувати позиції українських військових у Курській області разом з російськими військовими. У ГУР зазначили, що 13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни почали активно залучати солдатів з Північної Кореї у штурмах проти України. Зеленський підкреслив, що Росія фактично втягнула ще одну державу у війну, і "якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив". Він зазначив, що саме Путін своїми діями розширює і продовжує війну.

Раніше Главред писав, що представниця оборонного відомства США проінформувала, що американська сторона поки що не бачила, щоб північнокорейські війська брали безпосередню участь у бойових діях.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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