'Втрати вже помітні': Зеленський заявив, що РФ почала кидати у штурми солдатів КНДР

Головне із заяви Зеленського:
- РФ почала залучати солдатів з Північної Кореї у штурмах в Курській області
- Втрати серед північнокорейських військових вже помітні
- Є інформація про можливе використання солдатів КНДР на інших ділянках фронту
Росіяни почали активно залучати солдатів з Північної Кореї у штурмах проти України. Помітна кількість військових з КНДР виконує операції в Курської області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні", - заявив глава держави.відео дня
Зеленський підкреслив, що Росія фактично втягнула ще одну державу у війну, і "якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив". Він зазначив, що саме Путін своїми діями розширює і продовжує війну.
"Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні", - зазначив президент.
За його словами, Росія ігнорує заклики до деескалації з боку міжнародної спільноти, в тому числі від таких країн, як Китай і Бразилія. У разі відсутності жорсткої реакції від світу, Москва продовжить робити війну гіршою.
"Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром", - запевнив Зеленський.
Президент додав, що наступного тижня плануються переговори в Європі щодо санкцій проти Росії, підтримки української оборони, інвестицій у спільну оборону Європи та дипломатичних зусиль заради миру.
Участь солдат КНДР у війна проти України - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, північнокорейські війська перебувають на території Курської області Росії, але ще не брали участі в бойових діях проти України. За словами заступниці речника міноборони США Сабріни Сінгх, вони уже перебувають у бойовій готовності.
Також, за даними ГУР, північнокорейці отримали додаткові запаси продовольства та приведені в стан бойової готовності 13 грудня 2024 року. Солдатів КНДР підготували до участі у штурмах позицій українських військових у Курській області, де вони будуть діяти разом з російськими підрозділами.
Крім цього, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав українців не поспішати з висновками щодо участі північнокорейських військ у штурмах в Курській області. Він пояснив, що чутки про "безкінечних корейців" перебільшені, оскільки їх кількість обмежена.
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Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
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