Війна закінчиться за столом переговорів, але прямо зараз Україні потрібна підтримка - Сунак

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них.
Політик заявив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "кращій ситуації для проведення цих переговорів", пише The Guardian.
"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення повинна прийняти Україна. І що нам потрібно зробити, так це поставити їх в найкращу можливу ситуацію для проведення цих переговорів у відповідний момент, який має сенс для них", - сказав Сунак.
Прем'єр-міністр Великобританії також підкреслив, що зараз не час для мирних переговорів, і підтвердив свою готовність надати додаткову підтримку Україні, щоб забезпечити їй перевагу на полі бою.
"Але зараз пріоритетом має бути надання їм ресурсів, тренувань і підтримки, необхідних для просування вперед і створення переваги на полі бою", - додав він.
Військова допомога Україні
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим станом на сьогодні потрібні додаткові артилерія, снаряди, літаки і танки, щоб вигнати російських окупантів з території нашої держави. Зараз відчувається дефіцит з цими видами озброєння.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виділили Києву понад 30 мільярдів доларів на допомогу в галузі безпеки. Штати забезпечували артилерію, ракети, стрілецьку зброю, бронетехніку, радіолокаційні системи, безпілотники, бронежилети, мільйони снарядів, боєприпасів тощо.
3 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Це вже 33-й пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. У рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від США: додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження, засоби на підтримку, навчання та обслуговування.
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