"Є великий дефіцит": Зеленський сказав, якої зброї зараз не вистачає Україні

Глава держави наголосив, що українській армії зараз найбільше потрібні артилерія і велика кількість снарядів, а також літаки і танки.

Зеленський сказав, якої зброї зараз не вистачає Україні/ Офіс президента України, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Українським військовим станом на сьогодні потрібні додаткові артилерія, снаряди, літаки і танки, щоб вигнати російських окупантів з території нашої держави. Зараз відчувається дефіцит з цими видами озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Латвії Егілсом Левітсом пресконференції 3 березня. Він наголосив, що інші держави для допомоги Україні мають публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї.

Зеленський зазначив, що "більше ніяких секретів немає, яка у нас зброя". У той же час він наголосив, що вже усім зрозуміло, що у країни-агресорки РФ не така потужна армія, а просто багато людей, яких російській владі зовсім не шкода.

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За словами українського президента, зараз для українських військових найбільше потрібні артилерія, амуніція і велика кількість снарядів. При цьому він наголосив, що це озброєння потрібне для захисту від країни-агресорки РФ, а не для завдання ударів по її території.

Також він додав, що Україні потрібні бойові літаки.

"Дефіцит – з літаками, (треба – ред.) почати тренувальні місії. Ми маємо підтримку з боку Британії і Польщі. Сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії і також Литви та Естонії можуть нам допомогти у відповідних тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити, щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців і передавати літаки", – зазначив Зеленський.

Є також дефіцит у танках, зазначає президент. За його словами, ці постійні дефіцити потрібно закривати.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що перші німецькі танки Leopard 2 вже прибули в Україну, їх передала Польща, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Відомо, що останні кілька тижнів на польському полігоні у Свєнтошуві навчалися українські екіпажі.

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку та на початку осені.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни Північноатлантичного альянсу можуть передати Збройним силам України два батальйони німецьких основних бойових танків Leopard 2 (62 одиниці).

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