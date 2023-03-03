Від Javelin і Stinger до танків: як виглядають понад $30 млрд допомоги США Україні - WSJ

Важко точно визначити, скільки одиниць техніки США надіслали або пообіцяли Києву, зокрема, через величезні масштаби поставок.

США передали військову допомогу Україні на $30 млрд - WSJ / president.gov.ua

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виділили Києву понад 30 мільярдів доларів на допомогу в області безпеки. Штати забезпечували артилерію, ракети, стрілецьку зброю, бронетехніку, радіолокаційні системи, безпілотники, бронежилети, мільйони снарядів, боєприпасів тощо. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що у своєму першому виступі після вторгнення 24 лютого 2022 року президент США Джо Байден не сказав нічого, що вказувало б на те, як ситуація розвиватиметься.

"Наші сили не беруть участі й не братимуть участі в конфлікті з Росією в Україні", - пообіцяв тоді президент США.

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Наступного дня Байден санкціонував постачання зброї українським силам на 350 мільйонів доларів.

"Важко точно визначити, скільки одиниць техніки США надіслали або пообіцяли, зокрема, через величезні масштаби поставок: понад 10 000 зенітних і протитанкових систем, понад 200 вертольотів і танків, а також понад 1,5 млн артилерійських знарядь і боєприпасів. Снаряди також входять в число спорядження, яке США надали", - пише WSJ.

У перелік переданого ЗСУ обладнання входять кілька видів техніки: переносні ракети Javelin і Stinger; 155-мм артилерія, високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS, бойові машини Bradley і танки Abrams.

Військова допомога Україні

Найближчими днями Польща має передати Україні додаткові 60 танків PT-91 Twardy, що є вдосконаленою версією Т-72. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що Україна найближчими тижнями отримає нову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також зенітних ракетних комплексів Iris-T від Німеччини.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку й на початку осені.

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