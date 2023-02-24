У день річниці вторгнення РФ США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $2 млрд - CNN

Цього разу США не відправлять Україні зброю зі складів армії, а замовлять її виробництво у американських компаній.

24 лютого США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні / Фото ОП

У річницю російського вторгнення, 24 лютого 2023 року, очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про пакет військової допомоги Україні на 2 млрд доларів. Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Зазначається, що влада США цього разу не відправить Україні зброю зі складів армії США, а замовить її виробництво у американських компаній.

"Хоча ця допомога може зайняти набагато більше часу, щоб прибути в Україну, вона також сигналізує про довгострокові зобов'язання надавати допомогу Києву в тому, що США вважають затяжним конфліктом проти Росії", - пише видання.

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Йдеться про нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України, що включають:

реактивні системи залпового вогню HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;

кілька типів безпілотних літальних апаратів;

засоби протидії БПЛА;

обладнання для розмінування;

захищене обладнання зв'язку;

підготовка та технічне обслуговування.

Візит Джо Байдена до Києва

Президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання щодо поставок в Україну понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. У свою чергу, Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

Водночас стало відомо, що США перед візитом Байдена в Україну зв'язувалися з країною-агресоркою Росією. Білий дім попередив Кремль про візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" та не спричинити зіткнення двох ядерних держав.

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