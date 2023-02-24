У день річниці вторгнення РФ США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $2 млрд - CNN

У річницю російського вторгнення, 24 лютого 2023 року, очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про пакет військової допомоги Україні на 2 млрд доларів. Про це пише CNN з посиланням на джерела.
Зазначається, що влада США цього разу не відправить Україні зброю зі складів армії США, а замовить її виробництво у американських компаній.
"Хоча ця допомога може зайняти набагато більше часу, щоб прибути в Україну, вона також сигналізує про довгострокові зобов'язання надавати допомогу Києву в тому, що США вважають затяжним конфліктом проти Росії", - пише видання.
Йдеться про нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України, що включають:
- реактивні системи залпового вогню HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;
- кілька типів безпілотних літальних апаратів;
- засоби протидії БПЛА;
- обладнання для розмінування;
- захищене обладнання зв'язку;
- підготовка та технічне обслуговування.
Візит Джо Байдена до Києва
Президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання щодо поставок в Україну понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.
Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. У свою чергу, Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.
Водночас стало відомо, що США перед візитом Байдена в Україну зв'язувалися з країною-агресоркою Росією. Білий дім попередив Кремль про візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" та не спричинити зіткнення двох ядерних держав.
Інші новини:
- БМП Marder будуть готові до відправки в Україну до кінця березня
- Танки Leopard 2 готові до відправки в Україну - Дуда
- Надання танків Abrams Україні може розтягнутися на рік: у США сказали, що прискорить поставки