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"Ніхто ведмедика вбивати не збирається": Жданов пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогою

24 лютого 2023, 23:20
Військовий експерт зауважив, що Захід хоче зберегти Росію в її нинішніх кордонах, але при цьому максимально її послабити.
Олег Жданов, ВСУ
Жданов пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогою / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Главред

Захід стримує військово-технічну допомогу Україні, щоб ЗСУ не могли швидко і потужно розгромити російську армію на нашій території. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Як зазначив військовий експерт, росіяни переживуть ще гірші прояви війни, ніж українці. Жданов підкреслив, що Україна відчуває на собі прояви окупаційної і загарбницької війни, а Росія в своїх найгірших історичних традиціях відучує на собі всі тяготи громадянської війни, коли буде йти брат на брата, син на батька.

"До речі, це страшний сон Заходу. У деяких моментах Захід стримує військово-технічну допомогу Україні саме для того, щоб ми не могли швидко і потужно розгромити російську армію на нашій території, оскільки це може спричинити незворотні процеси, такі як розвал Російської Федерації або громадянську війну в Росії, яка все одно призведе до її розвалу. Захід хоче зберегти Росію в її нинішніх кордонах, але при цьому максимально її послабити. Іншими словами, ніхто ведмедика вбивати не збирається, але йому потрібно вирвати кігті та зуби, щоб він не кусався й не дряпався, але потрібно, щоб він був великий і міг гарчати. Саме цього, на мій погляд, хоче Захід. Тому він все підводить до палацового перевороту. Палацовий переворот і зміна політичної еліти західні країни влаштують на 150%", - зауважив експерт.

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Жданов також пояснив, чому Захід повністю списав з рахунків російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, Путін вкрав гроші Заходу, оскільки він створив найсприятливіші умови для західних інвестицій, а тому всі вклалися в Російську Федерацію.

"Навіть контрольний пакет компанії Газпром у представників Демократичної партії США, по суті, це американська компанія. Але в певний момент, коли Захід вклав інвестиції, і компанія вийшла на пік свого прибутку, Путін припинив віддавати дивіденди, він позбавив Захід його ж грошей. Тому Путіну сказали: або ти віддаєш наші гроші, або ми тебе списуємо", - розповів полковник запасу.

Окрім того, Жданов прокоментував можливість заходу ЗСУ на Москву чи Кубань. Він зауважив, що Україна не готова витрачати сили і кошти на це.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Ні, ми не підемо на територію Росії. Можна гарантувати, що ми не підемо на Москву або Кубань. І Захід нас у цьому обмежить, і ми навряд чи готові витрачати сили і кошти, особливо наших людей, щоб завоювати чужу територію. Навпаки, ми декларуємо, що кордони 1991 року – це межа наших мрій. А далі, як кажуть у нас люди з хорошим почуттям гумору, бетонна стіна в шість метрів заввишки з колючим дротом під напругою і рів із крокодилами, а за стіною купа гармат, спрямованих у бік Росії", - сказав Жданов.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін зараз сильно нервує, оскільки від успіхів окупантів в Україні залежить його політична доля. Жданов підкреслив, що 31 березня – це найневдаліша дата для дедлайну по захопленню Донецької та Луганської області.

Також Жданов зауважив, що Путін не збирається зупиняти війну проти України, адже це для нього може означати не лише політичну, а й фізичну смерть. За словами експерта, ніхто з диктаторів у тоталітарних режимах не помирав своєю смертю.

"Путін не може зупинитися, тому що це буде його політичною смертю, а вона може спричинити й фізичну. Ми ж знаємо, яка доля диктаторів у тоталітарних режимах. Покажіть мені хоч одного диктатора, який би дожив до кінця своїх днів і помер своєю смертю – таких практично немає, одиниці, та й то ще не відомо, допомогли їм чи ні", - зазначив Жданов.

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
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