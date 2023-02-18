Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку Україні - Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав світових лідерів подвоїти військову підтримку України.

Ріші Сунак, Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликав світових лідерів подвоїти військову підтримку України.

Політик підкреслив, що президент РФ Володимир Путін робить ставку на брак витримки і втрату волі західних країн до опору, але він помиляється.

"Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку. Коли Путін почав цю війну, він зробив ставку на те, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він тримає парі, що ми втратимо самовладання", – сказав британський прем'єр.

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За словами прем'єра Великої Британії, розв'язана Росією війна проти України поставила під сумнів "безпеку і суверенітет кожної нації".

Також Раші Сунак зазначив, що перемога України означатиме перемогу над глобальними загрозами, і він бажає перемоги над самою ідеєю війни.

Танки Leopard для України

Нещодавно стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні поставки танків для України не повинно бути коливань. Таким чином український лідер натякнув на Німеччину, яка досі не прийняла рішення про передачу або реекспорт танків в рамках військової допомоги нашій країні. За словами президента, є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою.

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