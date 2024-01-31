Війна з РФ уже на порозі ЄС, але це не означає, що до неї готуються - дипломат

У Євросоюзі є країни, які не так гостро відчувають загрозу з боку Росії або вважають цю загрозу не такою вже й екзистенційною.

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Богдан Яременко оцінив ризик того, що почнеться війна ЄС і Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, МО РФ

Євросоюз усвідомлює загрозу російської агресії, але це не означає, що ЄС готується до війни. Чим далі країна розташована від кордону з РФ, тим більше там поширені такі уявлення, що є більш нагальні питання, наприклад, міграція. Про це під час чату на Главреді заявив народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

За його словами, країни, які історично мали проблеми з Росією та які географічно наближені до неї (Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія та Швеція) вже дуже гостро відчувають загрозу з боку РФ, хоча ще не ведуть гарячої війни з нею.

"У цих країнах доктринально переглянуто зовнішню політику та оборону, аж до рішення вступати до НАТО, хоча держави десятиліттями цього уникали і вважали, що буде безпечніше не прив'язуватися до оборонних альянсів. Тобто відбуваються зміни у зв'язку з усвідомленням російської загрози", - сказав Яременко.

Водночас у Євросоюзі є країни, які не так гостро відчувають загрозу з боку Росії або вважають цю загрозу не такою вже й екзистенційною, такою, якої неможливо уникнути.

"Євросоюз усвідомлює загрозу. Європейська бюрократія бачить війну в Україні та веде переговори з Києвом про членство в ЄС. Ця війна на порозі, вже майже в Євросоюзі. Але це не означає, що ЄС готується до війни", - сказала Яременко.

Нардеп додав, що Євросоюз поки що дуже слабкий у плані інституційних можливостей ведення спільної зовнішньої політики і спільної оборони - такі можливості лише розвиваються. Є низка країн, насамперед Франція та Німеччина, які намагаються відігравати роль локомотива, штовхаючи в цей бік європейську політику, розвиваючи європейські оборонні та зовнішньополітичні спроможності.

"Тому Європейський Союз поки що до жодної війни не готується. А ось країни-члени ЄС готуються дуже по-різному. Частина з них витрачає на це величезні ресурси і докладає багато зусиль", - сказав Яременко.

На його думку, дуже серйозно готується до можливої війни з РФ Польща - країна більше за всіх у ЄС витрачає на власну оборону.

"Звичайно, я можу помилятися, але мої враження і від відвідування Польщі останнім часом, і від того, що я читаю, такі: ця країна реально готується воювати, її війна не застане зненацька. Наскільки Польща готова - це інше питання. Очевидно, це можна перевірити тільки в бою, як ми переконалися на власному гіркому досвіді. Але, тим не менш, Польща готується", - підкреслив нардеп.

Також ведуться військові приготування і в країнах Балтії. Канада, Німеччина, Велика Британія розміщують там свої військові контингенти, демонструючи цим Росії, що відбувається серйозне військове приготування.

"Кожна країна ЄС поки що по-різному усвідомлює російську загрозу і необхідність реагування (...) У країн Євросоюзу різні підходи. Проте цей поїзд рушив, він рухається в бік приготування. Але поки що там немає таких рішень, які б свідчили про те, що ЄС як організація готується до війни з Росією", - додав Яременко.

Дивіться відео - Богдан Яременко пояснює, чому Росія вважає себе готовою до війни з НАТО:

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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