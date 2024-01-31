УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Риторика така сама, як і про Україну": названо країни, на які може напасти РФ

Анна Ярославська
31 січня 2024, 05:36
Віктор Ягун оцінив ризик російської агресії для країн пострадянського простору.
Виктор Ягун, Казахстан
Віктор Ягун вважає, що в майбутньому є загроза для Казахстану з боку РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, pixabay.com

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що країни пострадянського простору можуть зіткнутися з найбільшими загрозами російського вторгнення. Зокрема, загроза нависла над Казахстаном, а в короткостроковій перспективі - над Грузією та Вірменією.

"Частина Грузії вже окупована, а всередині держави дедалі більше піднімають голову проросійські сили. На території Вірменії перебувають російські війська: там можливий сценарій, коли проросійська опозиція звернеться по допомогу до бази РФ, яка захопить державні органи і здійснить переворот. Окремий випадок - це Молдова, яку зараз серйозно прикриває Україна", - сказав Ягун в інтерв'ю Главреду.

Також, на його думку, у майбутньому є загроза для Казахстану. На російському телебаченні вже зараз говорять про те, що цієї країни начебто б не існувало, мовляв, її було штучно створено.

відео дня

"Риторика така сама, яка раніше була про Україну - мовляв, немає такої нації, як казахи, вони всі "русскіе, малороси", якісь незрозумілі племена, які туди-сюди ходили, а "русскіе" їх об'єднали. Пропагандисти в РФ, як справжні фашисти, вже заперечують і існування узбецької та азербайджанської націй", - сказав генерал-майор.

Раніше Віктор Ягун заявив, що в разі нападу РФ країни Балтії не змогли б стримати натиск. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, концепція змінилася - Латвії, Литві та Естонії не доведеться чекати на допомогу від Альянсу цілий місяць - п'ята стаття НАТО спрацює одразу, без зволікань.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Ризик анексії Казахстану Росією

Російські політики та пропагандисти цинічно заявили, що Казахстан нібито "ніколи не існував як окрема держава і завжди був частиною Росії". Вони назвали Казахстан "другою Україною" та "Антиросією біля південних кордонів".

Про напад на Казахстан заговорив в ефірі пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" якийсь Дмитро Дробницький, представлений як "політолог". За його словами, "наступною проблемою Росії стане Казахстан". Над обґрунтуванням можливої агресії він замислюватися не став, використавши вже знайому "денацифікацію". За його словами, "росіян там багато", і найбільший кордон у РФ саме з Казахстаном.

Країна-агресор РФ може розв'язати повномасштабну війну проти Казахстану. У Москви буде велике бажання захопити державу. Однак наразі не можна сказати, що Кремль активно діє в такому напрямку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Казахстан військова агресія РФ Віктор Ягун новини України та світу
Реклама

Головне за день

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі

07:34 Україна
Високоточні керовані бомби GLSDB відправлять в Україну: у Politico назвали терміни

Високоточні керовані бомби GLSDB відправлять в Україну: у Politico назвали терміни

07:03 Світ
Військова допомога для України: в Білому домі зробили важливу заяву

Військова допомога для України: в Білому домі зробили важливу заяву

23:50 Світ
Всі головні новини

Останні новини

07:34

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі

07:03

Високоточні керовані бомби GLSDB відправлять в Україну: у Politico назвали терміни

06:10

Росія стягує на фронт нових окупантів: що задумав КремльПогляд

05:36

"Риторика така сама, як і про Україну": названо країни, на які може напасти РФ

04:47

РФ змінила БЧ у "Шахедах": вони стали ще небезпечнішими для будинків - ЗМІ

НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – ЯгунНАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – Ягун
04:20

Пральна машина може зламатись: експерти назвали Топ-5 помилок під час прання

02:32

Не затримаються у квартирі й дня: як швидко позбутися тарганів

02:02

Настя Каменських переїхала в іншу країну до нового чоловіка - блогер

01:34

Що таке цукрове обличчя: як солодощі можуть додати вам років

Реклама
30 січня, вівторок
23:50

Військова допомога для України: в Білому домі зробили важливу заяву

23:23

"Пожежа в районі житлової забудови": росіяни "Шахедами" атакували Харків

22:48

Дантес приголомшив фанатів танцями на підборах і висміяв "маленьких людей" у РФ

22:18

У Росії почали тестувати "чебурнет": стався колапс з усім зв'язком

22:03

"Жирна" ціль: ГУР провело спецоперацію та "положило" сервер Міноборони РФФото

21:52

Вдова Білоножка наїхала на свою "подругу" Повалій: "Та що ти собі дозволяєш?"

21:50

Кабмін відправив у Раду закон про мобілізацію: його детальний розбірФото

21:18

Заступився за Кіркорова: Сергію Лазарєву блокують рахунки в терористичній Росії

21:11

Цієї зброї немає на озброєнні США: Україна отримає новітні "крилаті бомби" - ЗМІ

21:06

"Повністю захопити Україну": генерал розкрив жорстокі сценарії Кремля

20:44

Гороскоп на лютий 2024 року: на Скорпіонів чекає фатальний місяцьВідео

Реклама
20:38

Складний рік для України: директор ЦРУ оцінив хід бойових дій в 2024 році

20:17

Зеленський має намір звільнити Залужного - Financial Times

20:07

РФ наступає по всій лінії фронту: Буданов розкрив, що відбудеться навесні

20:05

Гороскоп на лютий 2024 року для Стрільців: популярність, прибуток і конфліктВідео

20:04

Наталія Могилевська показала подарунки від доньок, які завжди носить із собоюВідео

19:44

Почала сама себе душити: росіянка влаштувала "комедію" в Казахстані, шантажуючи таксистаВідео

19:37

Росія може опинитися на економічному дні через кілька років: прогноз МВФ

19:36

Місячний календар на 31 січня: які можливості чекають на вас в цей день

19:28

Померла муза Федеріко Фелліні італійська акторка Сандра Міло

19:19

Гороскоп на лютий 2024: Козероги розбагатіють і вийдуть на новий рівеньВідео

19:13

Візит Путіна до КНДР: Буданов розкрив реальну мету візиту та деталі переговорів

19:10

Як Кремль намагається заткнути рота росіянамПогляд

18:59

"Події розгортатимуться дуже швидко": експерт розповів сценарій війни РФ із НАТО

18:46

Болюча втрата для Путіна: Буданов розповів, коли знищать Кримський міст

18:37

До початку весни наступ РФ видихнеться - Буданов

18:30

"Повернись живим" і "Аврора" передали саперам 10 пікапів і обладнання новости компании

18:11

Сотні одиниць техніки у вогні: у ЗСУ розповіли про бої на ключовому напрямку

18:04

"Ця тьотя!": популярні ведучі принизили alyona alyona за зовнішність - зірки заступилися

18:00

Як позбутися засмічень у раковині за допомогою звичайної пластикової пляшки

17:56

Що потрібно зробити з насінням томатів: секретна добавка з ульотним результатом

Реклама
17:54

ЗСУ вразили станцію ППО окупантів у Криму: у Страткомі розкрили деталі

17:47

Позитив жорстко проїхався по продюсеру-втікачу Бардашу і його російському паспорту

17:46

"Успіхів вони не доб'ються": президент Чехії закликав українців припинити наступ

17:29

Весела оптична ілюзія для найуважніших: потрібно знайти тварину за 4 секунди

17:04

Фрази, які говорить чоловік, коли кохає: як розпізнати справжні почуття

16:50

Оточення ЗСУ в районі Куп'янська: військовий попередив про плани окупантів

16:23

ЗСУ "поховали" весь парк бронетехніки РФ: чим закінчився штурм села під Куп'янськомВідео

16:19

У Нідерландах запропонували повернути біженців на захід України

16:09

Гроші для українських біженців з ЄС можуть піти до Києва: в Раді відреагували

16:07

НАТО "відріже" Калінінград, а РФ може піти на Сувалський коридор - генерал

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою Луценко
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти