"Риторика така сама, як і про Україну": названо країни, на які може напасти РФ

Віктор Ягун оцінив ризик російської агресії для країн пострадянського простору.

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Віктор Ягун вважає, що в майбутньому є загроза для Казахстану з боку РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, pixabay.com

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що країни пострадянського простору можуть зіткнутися з найбільшими загрозами російського вторгнення. Зокрема, загроза нависла над Казахстаном, а в короткостроковій перспективі - над Грузією та Вірменією.

"Частина Грузії вже окупована, а всередині держави дедалі більше піднімають голову проросійські сили. На території Вірменії перебувають російські війська: там можливий сценарій, коли проросійська опозиція звернеться по допомогу до бази РФ, яка захопить державні органи і здійснить переворот. Окремий випадок - це Молдова, яку зараз серйозно прикриває Україна", - сказав Ягун в інтерв'ю Главреду.

Також, на його думку, у майбутньому є загроза для Казахстану. На російському телебаченні вже зараз говорять про те, що цієї країни начебто б не існувало, мовляв, її було штучно створено.

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"Риторика така сама, яка раніше була про Україну - мовляв, немає такої нації, як казахи, вони всі "русскіе, малороси", якісь незрозумілі племена, які туди-сюди ходили, а "русскіе" їх об'єднали. Пропагандисти в РФ, як справжні фашисти, вже заперечують і існування узбецької та азербайджанської націй", - сказав генерал-майор.

Раніше Віктор Ягун заявив, що в разі нападу РФ країни Балтії не змогли б стримати натиск. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, концепція змінилася - Латвії, Литві та Естонії не доведеться чекати на допомогу від Альянсу цілий місяць - п'ята стаття НАТО спрацює одразу, без зволікань.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Ризик анексії Казахстану Росією

Російські політики та пропагандисти цинічно заявили, що Казахстан нібито "ніколи не існував як окрема держава і завжди був частиною Росії". Вони назвали Казахстан "другою Україною" та "Антиросією біля південних кордонів".

Про напад на Казахстан заговорив в ефірі пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" якийсь Дмитро Дробницький, представлений як "політолог". За його словами, "наступною проблемою Росії стане Казахстан". Над обґрунтуванням можливої агресії він замислюватися не став, використавши вже знайому "денацифікацію". За його словами, "росіян там багато", і найбільший кордон у РФ саме з Казахстаном.

Країна-агресор РФ може розв'язати повномасштабну війну проти Казахстану. У Москви буде велике бажання захопити державу. Однак наразі не можна сказати, що Кремль активно діє в такому напрямку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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