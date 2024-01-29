"І РФ, і Україна все більше виснажені": екскомандувач НАТО дав прогноз, як закінчиться війна

Завершення війни в Україні може бути схожим на те, що відбувалося в іншій війні.

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Екскомандувач НАТО дав прогноз, як закінчиться війна в Україні/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Війна країни-агресорки Росії проти України може завершитися, як війна в Кореї.

Таку думку висловив адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс, пише Yahoo!news. За його словами, і Росія, і Україна "все більше виснажені цією війною". Тому він вважає, що до кінця 2024 року обидві країни будуть відкриті для переговорів.

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Ставрідіс зазначає, що завершення цієї війни може бути може бути дуже схожим на корейську війну. І якщо все розвиватиметься саме таким чином, то частина України може залишитися окупованою російськими загарбниками.

"Зрештою, це закінчиться, як Корейська війна, тобто Росія, ймовірно, все ще матиме контроль над деякою частиною України, Кримом, сухопутним мостом до Росії", – сказав адмірал ВМС США у відставці.

За його словами, і РФ, і Україна все більше виснажені цією війною "з точки зору їх військового потенціалу та з точки зору економічних санкцій, які застосовуються з обох сторін".

У той же час він зазначає, що "Україна йде в НАТО".

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці, у селі тривають запеклі бої. 28 січня російська армія заявила про прорив у село Табаївка, також інформацію про те, що в населений пункт зайшли ворожі солдати, підтвердили українські аналітики. Однак ЗСУ не дали окупантам закріпитися в селі.

Президент України Володимир Зеленський оцінив, чи закінчиться війна у 2024 році. Він заявив, що країну-агресора Росію можна зупинити, не допустивши знищення України й виникнення Третьої світової війни.

Також раніше Глевред розповідав про гучні заяви Зеленського, які він зробив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Зокрема, він заявив, що у разі припинення допомоги Україні з боку США, Європа не зможе забезпечувати всі необхідні оборонні поставки Києву в повному обсязі.

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