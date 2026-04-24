Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

Білоруська армія може бути використана як один із інструментів у руках РФ.

Головне із заяв Ягуна:

Білоруська армія може бути використана як один із інструментів РФ

Частина армії РБ може бути використана в штурмових діях

Росія використовуватиме білоруську армію як підкріплення у разі реалізації силового сценарію на європейському напрямку, заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Саме це буде ефективніше, ніж атакувати білоруськими військами Україну. Це однозначно", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

При цьому експерт погодився з думкою про те, що в разі прийняття Росією рішення про ескалацію, зокрема проти європейських країн, білоруська армія може бути використана як один із інструментів.

"Так, вона виконуватиме ту саму функцію, що й в Україні. По-перше, відтягувати частину військ на свій напрямок. А по-друге, частина армії дійсно може бути використана в штурмових діях — залежно від того, які завдання вони перед собою поставлять. Чи буде це спроба створити загрозу на окремих ділянках, наприклад у напрямку Нарви, чи пройти від Білорусі до Калінінграда", — додав Ягун.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

