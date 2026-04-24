Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

Олексій Тесля
24 квітня 2026, 00:10
Білоруська армія може бути використана як один із інструментів у руках РФ.
Прогноз щодо ймовірної війни РФ з НАТО / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, nato.int

Головне із заяв Ягуна:

  • Білоруська армія може бути використана як один із інструментів РФ
  • Частина армії РБ може бути використана в штурмових діях

Росія використовуватиме білоруську армію як підкріплення у разі реалізації силового сценарію на європейському напрямку, заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Саме це буде ефективніше, ніж атакувати білоруськими військами Україну. Це однозначно", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

При цьому експерт погодився з думкою про те, що в разі прийняття Росією рішення про ескалацію, зокрема проти європейських країн, білоруська армія може бути використана як один із інструментів.

"Так, вона виконуватиме ту саму функцію, що й в Україні. По-перше, відтягувати частину військ на свій напрямок. А по-друге, частина армії дійсно може бути використана в штурмових діях — залежно від того, які завдання вони перед собою поставлять. Чи буде це спроба створити загрозу на окремих ділянках, наприклад у напрямку Нарви, чи пройти від Білорусі до Калінінграда", — додав Ягун.

/ Главред

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Інші новини:

Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Віктор Ягун
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

22:36Україна
Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

20:55Війна
Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкою

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкою

20:27Україна
Популярне

Більше
Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Коли і чим підживлювати томати після пікірування: розсада буде міцною та стійкою

Коли і чим підживлювати томати після пікірування: розсада буде міцною та стійкою

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

У Кремлі назвали нову причину війни в Україні: в ISW розкрили ціль РФ

У Кремлі назвали нову причину війни в Україні: в ISW розкрили ціль РФ

Останні новини

01:05

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

00:10

Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

23 квітня, четвер
23:55

Раз на день чи раз на тиждень: як часто смартфону потрібно робити рестартВідео

23:34

"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

23:17

Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
22:41

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку садуВідео

22:36

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

22:35

З паличкою: Галкін показав справжню Пугачову

22:32

Картон замість гербіцидів: метод боротьби з бур’янами та збагачення ґрунту

21:52

Небезпечне сусідство: які рослини-загарбники витісняють інші квіти з саду

21:51

У Росії помер популярний телеведучий "Першого каналу"

21:44

Вихідні з характером: які "примхи" підготувала погода для мешканцям Дніпра

21:30

Заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про удар стихії на Черкащині

21:26

У чому Україна виявилася сильнішою за Росію на фронті: генерал назвав три фактори

20:55

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

20:47

Гігієна по-радянськи: чим користувалися в СРСР до появи туалетного паперу

20:41

250 мл у барабан і 90 °C: як позбутися цвілі в пральній машиніВідео

20:27

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкоюВідео

20:00

Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

19:59

Постійна нестача грошей: які побутові звички та прикмети призводять до злиднів

19:25

Загроза наступу на Україну з Білорусі: генерал СБУ висловив несподіваний прогноз

19:19

Сухий корм може зашкодити котові: ветеринар здивувала зізнаннямВідео

19:10

Як Європа ризикує знову потрапити в пастку РФ: Копитько назвав ризикиПогляд

18:58

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

18:45

Помилка коштує цілого статку: який колір огорожі відлякає покупця будинку

18:41

"Порятунку немає": Путін визнав серйозні проблеми в Росії, чого чекати даліВідео

18:35

Турнірна таблиця УПЛ змінилася: як пройшов матч "Шахтар" — "Зоря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" - як правильно сказати українськоюВідео

18:06

"Емілі поправляла колготки": український ведучий знявся у "Диявол носить Prada-2"

17:57

Важить близько 5 кг: найменша жінка у світі виросла і змінилася

17:56

РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

17:39

3 заборони, які не можна порушувати у свято 24 квітня — прикмети

17:18

Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

17:13

У даті народження приховано покликання людини: відповідь може здивувати

17:12

Сильні заморозки з штормовим вітром йдуть на Львівщину: коли погіршиться погода

17:11

Бруд накопичується не там, де всі думають: як почистити лійку душу

16:58

Лише чотири знаки зодіаку повністю розкриваються лише з віком - хто вони

16:41

Агресивний алкоголік: у Росії Лепсу добряче притиснули

16:37

Лінивий пиріг на сковорідці: рецепт шикарного десерту за 35 хвилин

16:19

"Складніша ціль": експерт попередив про нову небезпеку "Шахедів"

16:12

Гороскоп Таро на завтра, 24 квітня: Тельцям — чесність, Ракам — сповільнитися

16:03

Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

16:00

Світу загрожує нова небезпека: майбутнє без людей виявилося реальним

15:49

"Ще є час": принц Гаррі з Києва закликав Путіна зупинити війну

15:48

Китайський гороскоп на завтра, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

15:25

Майже 100 гривень на ціннику: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:21

Принцу Луї виповнилося вісім: палац опублікував новий портрет королівського сина

15:20

Загроза масованого обстрілу, РФ підняла в небо Ту-95: відомі терміни удару

14:59

ЄС розблокував пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро - на що підуть кошти

14:43

Вербували дітей: СБУ викрила спробу РФ здійснити теракти в українських школахФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти