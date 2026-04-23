Загроза наступу на Україну з Білорусі: генерал СБУ висловив несподіваний прогноз

Олексій Тесля
23 квітня 2026, 19:25
Віктор Ягун переконаний, що Росія переслідує в Білорусі одразу кілька цілей.
Навчання, Білорусь
З'явився прогноз щодо ймовірності наступу з Білорусі

Головне із заяв Ягуна:

  • Росія переслідує в Білорусі відразу кілька цілей
  • Напруженість навколо Білорусі — це спосіб виснаження України

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун прокоментував питання про ймовірність нового наступу країни-агресора РФ на Україну з території Білорусі.

Як він підкреслив в інтерв'ю "Главред", Росія переслідує тут кілька цілей: "По-перше, демонструє лояльність Білорусі".

Експерт також зазначає, що ця інформаційна кампанія змушує Україну утримувати значну кількість військ на північних рубежах.

"А це стосується не тільки логістики, а й людських ресурсів, яких нам і так не вистачає на сході. Тобто це спосіб виснаження України: змушувати розпилювати сили. Фактично, це частина довгострокової стратегії", – додав Ягун.

армия Беларуси инфографика
Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

