Загроза наступу на Україну з Білорусі: генерал СБУ висловив несподіваний прогноз

Головне із заяв Ягуна:
- Росія переслідує в Білорусі відразу кілька цілей
- Напруженість навколо Білорусі — це спосіб виснаження України
Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун прокоментував питання про ймовірність нового наступу країни-агресора РФ на Україну з території Білорусі.
Як він підкреслив в інтерв'ю "Главред", Росія переслідує тут кілька цілей: "По-перше, демонструє лояльність Білорусі".
Експерт також зазначає, що ця інформаційна кампанія змушує Україну утримувати значну кількість військ на північних рубежах.
"А це стосується не тільки логістики, а й людських ресурсів, яких нам і так не вистачає на сході. Тобто це спосіб виснаження України: змушувати розпилювати сили. Фактично, це частина довгострокової стратегії", – додав Ягун.
Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.
Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".
Інші новини:
- Українцям анонсували підвищення пенсій: кому і з якого віку виплачують
- Путін хоче захопити всю Україну: у Трампа зробили тривожну заяву
- Гарантії, війська та 800 тисяч солдатів: Захід узгодив план захисту України після війни
Про персону: Віктор Ягун
Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
