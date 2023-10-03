Військовий експерт пояснив, яку зброю РФ хоче отримати від Ірану

Як каже військовий експерт Іван Кірічевський, країна-агресор Росії дуже зацікавлена отримати в Ірану боєприпаси для ведення бойових дій.

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Ситуацію співпраці між РФ та Іраном, каже Іван Кірічевський, можна оцінити цілком однозначно / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Країна-агресор РФ зацікавлена не стільки в балістичних ракетах від Ірану, скільки в боєприпасах для ведення бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський.

"Тут навіть можна насправді розгалужити поняття зброї та амуніції, тому що російські окупанти ще минулої осені натякали, що їм Іран, наприклад, починав давати шоломи і бронежилети. Тобто їх мобілізовані ходили не тільки у ватниках і без нічого, а й були більш екіпіровані іранськими шоломами і бронежилетами. І хто знає, чи не продовжуються ці поставки далі. До того ж, і в західних ЗМІ були повідомлення, що Росія та Іран досягли конкретних, так би мовити - фізичних домовленостей щодо постачання артилерійських боєприпасів, які перевозяться Каспійським морем. Доставку частини з них нібито фіксували на Приазовському напрямку, тобто в окупований Маріуполь або Бердянськ. Як хизуються росіяни, у них навіть могли виявитися іранські копії радянських протитанкових ракетних комплексів. Більш того, в одному з епізодів навіть фіксувалося, що росіяни купили у Ірану дві танкові гармати до Т-72. це з рубрики "приїхали". Країна-виробник Т-72 купує гармати у покупця, тому що у них самих, видно, пішло щось не так", ‒ сказав він.

Як каже Кірічевський, досить складно сказати, який саме з варіантів військової допомоги Ірану країні-агресору РФ принесе більше шкоди ЗСУ та Україні в цілому.

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"Тим не менш, всі ці приклади ілюструють, якщо Москва і Тегеран дійсно можуть про щось говорити, Росія може щось просити буквально "на вчора". І те, чим Іран може поділитися (і ми бачимо, що іноді вже ділиться), то це якраз боєприпасами для ведення бойових дій на фронті. На мою суб'єктивну думку, можливі акценти щодо загроз співпраці між РФ та Іраном слід розставити так. Перше - ми впевнені, що Іран дасть росіянам зброю, яка почне більше загрожувати віддаленим містам. Тому що навіть Львів ні в кого язик не повернеться назвати тиловим містом ‒ з огляду на те, що навіть туди може долітати "шахед".Судячи з усього, Іран може дати Росії якраз номенклатуру зброї, яка може вбивати наших воїнів на фронті. Насправді тут навіть складно сказати, що з цих варіантів виглядає більш Гірко для нас в тилових зонах", ‒ сказав він.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський - журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації в Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Протистояння України та Ірану

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

До того міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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