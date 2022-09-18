Військовий експерт пояснив, навіщо Путін пачками шле зеків воювати в Україну / https://ua.depositphotos.com/ УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін збирає армійські з'єднання з ув'язнених, щоб відправити їх на війну в Україну ‒ і аж ніяк не тільки через брак кадрових військових. Про це розповів відомий військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Для людей, які відбувають покарання, по-перше, співпраця з органами державної влади ‒ не дуже правильний і коректний крок в їх субкультурі. До речі, необхідно нагадати історію штрафбатів в радянські часи. Адже тоді фактично штрафні батальйони і місця відбування покарання розділилися: були ті, хто підтримав штрафбати, а були ті, хто залишився. А потім ті, хто повернувся, ми знаємо, у що це вилилося: у величезні бунти, кровопролиття і т. д. зараз звичайно ж буде частина тих, хто погодиться, хто піде воювати під різними приводами - хтось заробити ‒ хтось отримати амністію, а хтось під приводом того, що можна буде награбувати

Разом з тим, за його словами, незважаючи на всі ці Тури по російських в'язницях, які здійснює "кухар Путіна" Євген Пригожин, російські окупанти почали розсилати повістки резервістам по всій території Росії ‒ нібито призов на військові збори.

"Це в першу чергу відбувається по двох організаціях: організація Сухопутних військ військово-патріотичного руху "БАРС" і організація військово-морських сил РФ "Тигр". Звичайно ж, одними ув'язненими війну не виграти. Їх небезпека на полі бою не така, як у професійних військових. Їх небезпека виходить якраз для мирного населення на окупованих територіях. Тому що дуже часто це закінчується грабежами, вбивствами, бійками і так далі. Як метод залякування для окупованих територій і людей там, цих людей (зеків ‒ Главред) можуть використовувати там. Але як метод участі в бойових діях, як військовослужбовців ‒ ні", ‒ підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

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