"Буде переворот": Піонтковський розповів про настрої в бункері Путіна

Андрій Піонтковський, Володимир Путін / скріншот

У разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Російський публіцист Андрій Піонтковський у коментарі "24 каналу" пояснив, що тим, хто прийде до влади в Росії, потрібно буде призначити кого-небудь винним.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

"Буде переворот. Прийдуть до влади не якісь там ліберали, демократи, а такі ж мерзотники, як і сам Путін", - заявив він.

За словами Піонтковського, їм потрібно буде назвати винного, як вже не раз було в історії Радянського Союзу. Він заявив, що остаточно прийшов до такого висновку, спостерігаючи за реакцією різних пропагандистських і силових фрагментів в Росії.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.

Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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