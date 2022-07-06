Моцарт vs Вагнер: добровольці зі США створили угруповання для допомоги українським військовим

Американські ветерани-добровольці створили тренувальні табори поблизу місця бойових дій. Там підготували вже кілька тисяч українських військових.
Ветерани військ спеціальних операцій США створили в Україні угруповання Моцарт на противагу російським найманцям з ПВК Вагнера. Вони організували для захисників України кілька навчально-тренувальних таборів в районі бойових дій. На сьогодні в них було навчено понад 2500 українських військових.
Як пише The New York Times, очолює групу ветеранів, які проводять навчання та консультують бійців ЗСУ, полковник спеціальних операцій Корпусу морської піхоти у відставці Ендрю Мілберн.
За його словами, близько двох десятків ветеранів стали називати себе Mozart Group (угруповання Моцарт) як відповідь приватній російській військовій компанії Вагнера, яка фактично є нелегальною армією російського диктатора Володимира Путіна. Бойовики ПВК Вагнера залучалися до війни РФ проти України.
Ветерани-добровольці зі США створили тренувальні табори поблизу місця бойових дій, в яких було підготовлено вже кілька тисяч українських військових.
"Моцарт" пропонує базові військові інструкції для солдатів, які відправляються на фронт, і періодичні заняття з користування американською зброєю. Наприклад, протитанковою ракетою Javelin, яка запускається з плеча. Також американці консультують українських бійців Сил спеціальних операцій.
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України знищили базу вагнерівців, яка була розташована в Кадіївці (Стаханов) на окупованій частині Луганської області. Найманці ПВК "Вагнера" облаштували собі базу на місцевому стадіоні. Згідно з даними української розвідки, вижив лише один вагнерівець, всі інші загинули під завалами.
4 червня в боях за Сєвєродонецьк загинули четверо військовослужбовців Іноземного легіону оборони України - вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.
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