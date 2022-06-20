ЗСУ взяли в полон льотчика-найманця ПВК Вагнера, який бомбив міста України

ЗСУ взяли в полон "важливий приз" - льотчика-"вагнерівця" Андрія Федорчукова / Фото tr.wikipedia.org, facebook.com/butusov.yuriy

Українські захисники 18 червня знищили на Донбасі російський літак Су-25. Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців приземлили вороже повітряне судно з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".

ЗСУ також вдалося взяти в полон російського пілота. Ним виявився майор Повітряно-космічних сил РФ Андрій Володимирович Федорчуков з Владивостока. Під час допиту загарбник зізнався, що він – найманець приватної військової компанії Вагнера. Про це у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч рублів на місяць.

Льотчик розповів, що метою його останньої атаки був ротний опорний пункт Збройних сил України. Раніше окупант також вилітав на бомбардування українських міст.

При собі у нього був навігатор американської фірми Garmin і смартфон з програмою Пронебо (ProNebo). Вони були потрібні йому для точнішої навігації, ніж та, яку можуть забезпечити бортові навігаційні засоби ВКС РФ.

"У російської авіації великі проблеми з навігацією. Не довіряють своєму Глонассу, все б їм американським користуватися", - зазначив Бутусов.

Він додав, що полонений найманець Вагнера – це "важливий приз".

"Федорчуков дуже сподівається на обмін – він розуміє, що є найманцем, і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини. До "вагнерівців" в Україні особливий рахунок, у цих руки по лікоть в крові, вони фахівці з вбивства мирних жителів", – пише журналіст.

Андрія Федочукова взили у полон / Фото facebook.com/butusov.yuriy

Як повідомляв Главред, українські повітряні сили в результаті авіанальотів 19 червня знищили техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один з опорних пунктів противника.

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