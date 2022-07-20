Лопнув кривавий бізнес: ЗСУ повністю знищили групу ПВК "Вагнера"

ЗСУ повністю знищили групу ПВК "Вагнера"/ 58-а ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського, СБУ

Група приватної військової компанії "Вагнера" ("Ліга") була повністю ліквідована в Україні.

Це завдання виконали українські воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

На оприлюднених Генштабом фото видно, що на нашивках деяких вагнерівців були розміщені написи "Наш бізнес смерть, і бізнес йде добре".

"Кривавий "бізнес" цих ворожих найманців сьогодні лопнув. Ще раз нагадуємо ворогові, що в Україні непроханих гостей чекає лише смерть. А з романтики легкого заробітку одна перспектива – стати частинкою родючого українського чорнозему", – наголосили у Генштабі ЗСУ.

ЗСУ повністю знищили групу ПВК "Вагнера"/ 58-а ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського, СБУ

Нагадаємо, українські військові під час удару по окупантах у Лазурному в Херсонській області знищили сучасний російський комплекс ППО "Підліт". Така сучасна РЛС вистежувала повітряні цілі й передавала дані для ЗРК С-300 та С-400 для нанесення ударів.

Раніше повідомлялося, що українські військові 19 липня під час повітряного бою на півдні збили російськи літак Су-35. Загалом за добу, 19 липня, ворожі війська на півдні втратили 41 окупанта і 12 одиниць техніки.

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