Військовий експерт пояснив, навіщо винищувач РФ збив американський дрон над Чорним морем

Американський безпілотник MQ-9 був збитий над Чорним морем російським винищувачем, каже експерт, оскільки Кремль шукає переговорів з США.

Навіщо винищувач РФ збив американський дрон над Чорним морем - відповідь експерта / колаж фото Вікіпедія і скріншот з відео

14 березня американський безпілотник моделі MQ-9 був збитий над Чорним морем після зіткнення з російським винищувачем. Як сказав відомий військовий експерт Роман Світан у коментарі порталу "Теперішній час", Кремль пішов на цей інцидент заради шансу на переговори з Білим домом.

"На бойовому чергуванні завжди є пара безпілотників, які дублюють роботу вийшов з ладу. Буквально через годину другий безпілотник йшов по тому ж самому маршруту. Тому з російського боку, швидше за все, це більше схоже на інформаційний удар, може бути, для входження в переговори з тими ж американцями. [...] Якщо росіяни роблять такого роду дії, вони чекають заяви американців. А далі вступають у певні переговори, якщо є потреба в якихось переговорах. Такі інциденти ‒ це запрошення до переговорів", - сказав фахівець.

Інцидент з дроном США і російськими Су-27 в Чорному морі

Вранці 14 березня в небі над Чорним морем зіткнулися Американський ударний безпілотник і російський винищувач Су-27. У Європейському командуванні ЗС США розповіли, що два російські винищувачі Су-27 хотіли перехопити американський безпілотник розвідки і спостереження MQ-9, незважаючи на те, що дрон був у міжнародному просторі над Чорним морем.

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The New York Times розкрили деталі інциденту над Чорним морем. Відзначається, що рано вранці 14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії. БПЛА вів спостереження приблизно в 120 км на північний захід від незаконно анексованого Росією Криму. Дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєнь, хоча конструкція безпілотника передбачає установку на ньому ракет Hellfire.

Російські літаки під час перехоплення кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно, намагаючись зіпсувати обладнання. Один з винищувачів вдарив по гвинту американського дрона, в результаті чого він впав в міжнародних водах.

У ЗСУ відреагували на інцидент. Представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що ця ситуація виникла на південний схід від острова Зміїний у міжнародному повітряному просторі, де безперешкодно можуть літати літаки. Зараз замість збитого дрона-розвідника вже працює інший БПЛА.

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