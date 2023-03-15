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Інцидент з американським дроном у Чорному морі не призведе до прямого конфлікту між РФ і США – ISW

15 березня 2023, 09:51
Аналітики зазначають, що це вже не вперше росіяни використовують подібну тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден.
Российский Су-27, американский беспилотник MQ-9 Reaper
Інцидент з американським дроном у Чорному морі не призведе до прямого зіткнення США і РФ, вважають в ISW/ Міноборони РФ, Вікіпедія

Інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper, який збили над Чорним морем російські літаки, не призведе до прямого конфлікту між США і країною-агресоркою Росією.

Таке переконання висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначають, що росіяни уже багато десятиліть підряд використовують подібну тактику залякування.

"Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту", – наголосили експерти.

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В Інституту вивчення війни зазначають, що президенти Сполучених Штатів та Росії мають повну свободу вибору щодо реагування на цей інцидент. Наголошується, що подібні ситуації, які виникали раніше, не призводили до виникнення прямого протистояння між країнами.

Аналітики ISW нагадали, що президент США Джо Байден раніше неодноразово висловлював бажання уникнути прямого протистояння між військовими Сполучених Штатів та Росії. При цьому владна верхівка в РФ також демонструвала небажання розпочинати війну з НАТО.

"Тому немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації", – підсумували в ISW.

Інцидент з дроном США та російськими Су-27 в Чорному морі

Вранці 14 березня у небі над Чорним морем зіткнулися американський ударний безпілотник і російський винищувач Су-27. У Європейську командуванні ЗС США розповіли, що два російські винищувачі Су-27 хотіли перехопити американський безпілотник розвідки і спостереження MQ-9, незважаючи на те, що дрон був у міжнародному просторі над Чорним морем.

У The New York Times розкрили деталі інциденту над Чорним морем. Зазначається, що рано вранці 14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії. БПЛА вів спостереження приблизно в 120 км на південний захід від незаконно анексованого Росією Криму. Дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєнь, хоча конструкція безпілотника передбачає установку на ньому ракет Hellfire.

Російські літаки під час перехоплення кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно, намагаючись зіпсувати обладнання. Один з винищувачів вдарив по гвинту американського дрона, в результаті чого він впав у міжнародних водах.

У ЗСУ відреагували на інцидент. Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що ця ситуація виникла на південний схід від острова Зміїний у міжнародному повітряному просторі, де безперешкодно можуть літати літаки. Зараз замість збитого дрона-розвідника вже працює інший БПЛА.

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