У ЗСУ відреагували на інцидент з MQ-9 Reaper і російським Су-27 в Чорному морі: нові подробиці

Американська безпілотна авіація знаходиться в Чорному морі на постійній основі. Чорне море - не внутрішнє море Росії, заявив Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат прокоментував інцидент з американським розвідувальним дроном і Су-27 РФ в Чорному морі / Фото armyinform.com.ua

Інцидент з російським винищувачем Су-27 і американським безпілотником MQ-9 Reaper стався в міжнародному повітряному просторі на південний схід від острова Зміїний. Зараз замість збитого дрона-розвідника вже працює інший БПЛА. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Американська авіація в Чорному морі знаходиться на постійній основі. Чорне море - це не внутрішнє море Росії, як вони там окупували Азовське море, і вважають його своїм. Чорне море експлуатують багато країн, зокрема члени НАТО Туреччина і Румунія. Є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема і розвідники (...) Реакція Штатів була миттєвою: на його місце прилетів інший БПЛА, який продовжує свою роботу", - цитує Ігната Українська правда.

Ігнат зазначив, що росіяни не раз публічно підкреслювали, що їх дратують американські розвідники в Чорному морі та в повітряному просторі України.

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За словами речника Повітряних сил ЗСУ, американські БПЛА під час гібридної агресії РФ, задовго до повномасштабного вторгнення, моніторили акваторію Чорного моря та лінію розмежування з ОРДЛО. Раніше MQ-4 Global Hawk постійно був у повітряному просторі України за погодженням з українською владою: він стежив за обстановкою, дотриманням режиму припинення вогню тощо.

Для контролю ситуації, підтримки стабільності й партнерів НАТО в регіоні США також використовують розвідувальну авіацію в акваторії Чорного моря - розвідувальні літаки RC-135 і H10 Poseidon.

Інцидент в Чорному морі з російським Су-27 і американським дроном

Вранці 14 березня російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, в результаті інциденту дрон був збитий.

У The New York Times розкрили подробиці. Як пише видання з посиланням на неназваного співробітника Пентагону,14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин.

Дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєнь, хоча конструкція безпілотника передбачає установку на ньому ракет Hellfire.

БПЛА вів спостереження приблизно в 120 км на північний захід від анексованого Росією Криму. За його словами, апарат має складні камери та інші датчики, які дозволяють "заглянути в Крим", не наближаючись до повітряного простору півострова.

Під час перехоплення російськими літаками він знаходився на висоті близько 7,6 км. Су-27 армії РФ кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно намагаючись зіпсувати його обладнання.

Посол РФ в США Анатолій Антонов після інциденту з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем заявив, що його країна не хоче "конфронтації" зі Штатами, але нібито американська авіація повинна триматися подалі "від російського кордону".

Представник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак, за його словами, це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів.

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