Під фейки про "біолабораторії в Україні" Росія створює наступальну біозброю – Держдеп США

Країна-окупант Росія багато років поширює неправдиву інформацію про нібито знаходження "біологічних лабораторій" в Україні. Водночас Москва сама проводить роботу над створенням наступальної біологічної зброї. Про це повідомив представник Державного департаменту США Нед Прайс.
Під час брифінгу Держдепу він розповів про те, що у Вашингтоні дотримуються позиції, згідно з якою Москва, всупереч Конвенції щодо біозброї, працює над створенням наступальної біологічної зброї.
"Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї з порушенням своїх зобов'язань, взятих при підписанні Конвенції про біологічну зброю", - вважає Прайс.
Представник Державного департаменту США зазначив, що Росія багато років поширює неправдиві відомості про, мовляв, "біолабораторії в Україні" і намагається ними, мовляв, "аргументувати" свою військову агресію. Для тиражування фейків щодо цієї теми російська влада задіяла підконтрольні ЗМІ, пов'язані з розвідкою інформаційні сайти і, мовляв, "експертів".
"Ці суб'єкти працюють разом, щоб постійно по краплі наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості повторюючих один одного голосів", - підкреслив Нед Прайс.
Нагадаємо, країна-агресор Росія систематично звинувачує Україну в роботі на території країни так званих "біологічних лабораторій".
"В Україні діяла і мережа з десятків лабораторій, де під керівництвом і за фінансової підтримки Пентагону проводилися військово-біологічні програми. У тому числі експерименти зі зразками коронавірусу, сибірської виразки, африканської чуми свиней та інших смертоносних захворювань.... У нас є всі підстави вважати, що в безпосередній близькості від Росії на території України, по суті, створювалися компоненти біологічної зброї", - сказав російський директор Володимир Путін.
Україна неодноразово відкидала такі звинувачення і підкреслювала, що жодної біологічної зброї держава не виробляє.
Агресор Росія не навела жодних доказів на користь своїх так званих "аргументів".
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