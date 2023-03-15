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Під фейки про "біолабораторії в Україні" Росія створює наступальну біозброю – Держдеп США

15 березня 2023, 08:37
Агресор Росія порушує положення Конвенції про біологічну зброю і поширює фейки щодо "біолабораторій" на території України, сказали в Держдепі.
Путін, пропаганда
Пропаганда Росії говорить про "біолабораторії в Україні", а Москва працює над біозброєю - Держдеп США / Колаж скріншот YouTube

Країна-окупант Росія багато років поширює неправдиву інформацію про нібито знаходження "біологічних лабораторій" в Україні. Водночас Москва сама проводить роботу над створенням наступальної біологічної зброї. Про це повідомив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Під час брифінгу Держдепу він розповів про те, що у Вашингтоні дотримуються позиції, згідно з якою Москва, всупереч Конвенції щодо біозброї, працює над створенням наступальної біологічної зброї.

"Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї з порушенням своїх зобов'язань, взятих при підписанні Конвенції про біологічну зброю", - вважає Прайс.

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Представник Державного департаменту США зазначив, що Росія багато років поширює неправдиві відомості про, мовляв, "біолабораторії в Україні" і намагається ними, мовляв, "аргументувати" свою військову агресію. Для тиражування фейків щодо цієї теми російська влада задіяла підконтрольні ЗМІ, пов'язані з розвідкою інформаційні сайти і, мовляв, "експертів".

"Ці суб'єкти працюють разом, щоб постійно по краплі наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості повторюючих один одного голосів", - підкреслив Нед Прайс.

Нагадаємо, країна-агресор Росія систематично звинувачує Україну в роботі на території країни так званих "біологічних лабораторій".

"В Україні діяла і мережа з десятків лабораторій, де під керівництвом і за фінансової підтримки Пентагону проводилися військово-біологічні програми. У тому числі експерименти зі зразками коронавірусу, сибірської виразки, африканської чуми свиней та інших смертоносних захворювань.... У нас є всі підстави вважати, що в безпосередній близькості від Росії на території України, по суті, створювалися компоненти біологічної зброї", - сказав російський директор Володимир Путін.

Україна неодноразово відкидала такі звинувачення і підкреслювала, що жодної біологічної зброї держава не виробляє.

Агресор Росія не навела жодних доказів на користь своїх так званих "аргументів".

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Війна Росії проти України:

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