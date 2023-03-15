Дрон летів без озброєння та в 120 км від Криму: в NYT розкрили деталі інциденту над Чорним морем

Зіткнення російського літака з американським військовим безпілотником сталося над Чорним морем в 120 кілометрах від тимчасово окупованого Криму.

Безпілотник MQ - 9 Reaper не ніс озброєнь / Фото Вікіпедія

Вранці 14 березня російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, внаслідок інциденту дрон був збитий. Видання The New York Times розкрило подробиці.

Як пише видання з посиланням на неназваного співробітника Пентагону, рано вранці 14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин.

Дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєнь, хоча конструкція безпілотника передбачає установку на ньому ракет Hellfire.

відео дня

Джерело The New York Times також зазначило, що БПЛА вів спостереження приблизно в 120 км на північний захід від анексованого Росією Криму. За його словами, апарат має складні камери та інші датчики, які дозволяють "заглянути в Крим", не наближаючись до повітряного простору півострова.

Під час перехоплення російськими літаками він знаходився на висоті близько 7,6 км. Су-27 армії РФ кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно намагаючись зіпсувати обладнання.

Зіткнення російського літака і американського дрона дуже збентежило військових США, які спостерігали за безпілотником з бази Рамштайн в Німеччині. Справа в тому, що високопоставлені офіційні особи США вже кілька місяців стурбовані тим, що навіть незначний інцидент над Чорним морем може призвести до прямої конфронтації РФ і Сполучених Штатів.

Як відреагували в Росії

Посол РФ в США Анатолій Антонов після інциденту з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем заявив, що його країна не хоче "конфронтації" зі Штатами, але нібито американська авіація повинна триматися подалі "від російського кордону".

У бесіді з журналістами CNN після виклику в Держдепартамент США Антонов запитав у представників ЗМІ, якою б була реакція США, якби такий БПЛА "раптово з'явився поруч з Нью-Йорком або Сан-Франциско".

"Ви можете собі уявити реакцію преси США, Пентагону на цей безпілотник? Що це був за безпілотник? Подумайте про це, перш ніж викликати мене до Державного департаменту. Бойове навантаження 1700 кг", - сказав російський дипломат.

За словами Антонова, дії російських пілотів були професійними, "жодних контактів не було, наші винищувачі не застосовували ніякої зброї".

"Російська Федерація не зацікавлена в конфронтації. Російська сторона зацікавлена в прагматичних відносинах з США в інтересах як російського, так і американського народу", - заявив Антонов.

Зіткнення Су-27 і американського безпілотника

Як повідомляв Главред, представник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак, за його словами, це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів.

У Військово-повітряних силах США заявили, що американський безпілотник виконував "звичайні операції". Один з винищувачів вдарив по гвинту американського дрона, внаслідок чого він впав в міжнародних водах.

Пізніше в Держдеп викликали посла Росії в США, щоб висловити йому "рішуче заперечення".

Російська сторона стверджує, що американський дрон нібито не стикався з російським винищувачем, а впав у Чорне море сам.

Інші новини: