"Не створили ударного угрупування": Резніков пояснив, чому РФ не зможе зараз напасти

Якщо Росія захоче напасти на Україну, їм потрібен буде час на підготовку військових.
Росія не створила жодного наступального ударного угруповання, які потрібні були б у разі наміру провести широкомасштабне вторгнення в Україну.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми "Право на владу". Він також наголосив, що цю інформацію підтвердили і партнери України.
"На сьогодні ні в одному місці – я вам офіційно заявляю, користуючись не тільки нашими даними, але і даними від партнерів – не створено жодного наступального ударного угруповання... Для того, щоб атакувати Україну, їм потрібен буде час для формування такого ударного угруповання", – зазначив Резніков.
Загроза вторгнення Росії в Україну
Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує преса, операція може початися з авіаударів.
Крім цього, прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія планує вторгнення в Україну і може зробити це на цьому тижні. За його словами, докази досить очевидні.
Як реагують в Україні на загрозу війни
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Києві з канцлером Німеччини Олафом Шольцом 14 січня заявив, що Україна домагатиметься гарантій безпеки. Також глава держави додав, що ескалація на кордонах України – "безпрецедентна".
Міністр оборони Олексій Резніков 14 лютого заявив, що на сьогоднішній день немає жодних підстав для введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення.
"Я впевнений, що для введення такого стану особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", – сказав Резніков.
Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що на кордоні з Україною перебувають 127 тисяч російських військовослужбовців. За його словами, цього недостатньо для ймовірного нового повномасштабного вторгнення Росії.
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