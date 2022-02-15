"Не створили ударного угрупування": Резніков пояснив, чому РФ не зможе зараз напасти

Росія не створила жодного ударного угрупування – Резніков/ Reuters, УНІАН

Росія не створила жодного наступального ударного угруповання, які потрібні були б у разі наміру провести широкомасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми "Право на владу". Він також наголосив, що цю інформацію підтвердили і партнери України.

"На сьогодні ні в одному місці – я вам офіційно заявляю, користуючись не тільки нашими даними, але і даними від партнерів – не створено жодного наступального ударного угруповання... Для того, щоб атакувати Україну, їм потрібен буде час для формування такого ударного угруповання", – зазначив Резніков.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує преса, операція може початися з авіаударів.

Крім цього, прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія планує вторгнення в Україну і може зробити це на цьому тижні. За його словами, докази досить очевидні.

Реклама

Як реагують в Україні на загрозу війни

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Києві з канцлером Німеччини Олафом Шольцом 14 січня заявив, що Україна домагатиметься гарантій безпеки. Також глава держави додав, що ескалація на кордонах України – "безпрецедентна".

Міністр оборони Олексій Резніков 14 лютого заявив, що на сьогоднішній день немає жодних підстав для введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

"Я впевнений, що для введення такого стану особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", – сказав Резніков.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що на кордоні з Україною перебувають 127 тисяч російських військовослужбовців. За його словами, цього недостатньо для ймовірного нового повномасштабного вторгнення Росії.

Вас також може зацікавити: