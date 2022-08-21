'Прибрати хотіли дочку і батька': стало відомо, за що вбили дочку Дугіна

Дочка Дугіна / УНІАН, скріншот

21 серпня в Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала дочка ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дар'я.

Це сталося на Можайському шосе в районі селища Великі Вяземи. У росЗМІ озвучили версію про замах на вбивство. Нібито в авто повинен був їхати сам Дугін, а не його дочка.

Журналіст Саша Сотник в Twitter розповів, що Дугіну вбили з іншої причини.

Цю інформацію Сотник назвав "зливом від інформатора".

"Дугіна була причетна до крадіжки грошей, які Кремль виділив на фінансування виборчої компанії у Франції - Ле Пен. Гроші до Марін так і не дійшли. Те ж сталося і з європейськими антиглобалістами. Дівчинка - щур. Але прибрати хотіли дочку і батька", - написав він.

Також в коментарях до посту Сотник пояснює, що прибрати хотіли дочку і батька, просто "ідеолог руського міра" затримався на зустрічі і не сів у машину.

"Та ні, тут все тупо і банально. Щура мочканули. Скрисила гроші братви, таке не прощається. Свої ж і гримнули. Конторські", - пише журналіст.

Також він стверджує, що це не просто версія, а причина вбивства.

Дочка Дугіна загинула

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль видного російського пропагандиста, ідеолога "русского міра" і одного з найближчих до диктатора Путіна філософа - Олександра Дугіна.

В результаті інциденту загинула його дочка Даша, яка була за кермом джипа Toyota Landcruiser Prado.

Пізніше стало відомо, що джип вибухнув на Можайському шосе о 21:30.

Позашляховик відразу втратив керування і, з'їхавши на узбіччя, загорівся. До приїзду пожежників, викликаних очевидцями, автомобіль згорів. В авто виявили сильно обгорілий труп Дар'ї Дугіної. Сам ідеолог російського фашизму приїхав на місце трагедії і негайно впав у шоковий стан від побаченого.

Читайте також: