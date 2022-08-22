Дугін сам запропонував принести в жертву свою дочку, в ФСБ замах готували два тижні - ЗМІ

Смерть дочки Дугіна піднесли Путіну як помсту "західних кураторів Навального за його отруєння" / Фото УНІАН

Ідеолог російського фашизму Олександр Дугін сам запропонував "принести в жертву" свою дочку Дарину нібито для того, щоб у господаря Кремля Володимира Путіна з'явилося більше рішучості діяти жорстко у війні проти України.

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, близько місяця тому Дугін мав розмову зі своїм знайомим генералом ФСБ, під час якої він говорив про "неправильний шлях", який обрало російське керівництво у проведенні так званої "спеціальної військової операції" в Україні, про недостатні заходи, про відсутність рішучості у російського диктатора Путіна "вести справжню, велику війну до повного розгрому ворога".

"Дугін почав з того, що ідеологія без готовності автора йти на великі жертви, лише утопія (...) Він - нікчемна людина, якщо не готовий пожертвувати заради торжества своїх ідей найдорожчим, що у нього є. Дугін сам запропонував принести в жертву свою дочку, чим викликав нерозуміння у співрозмовника", - йдеться у повідомленні.

"Але Олександр говорив досить яскраво і переконливо. Це він особисто сказав генералу про те, що у Путіна теж дочки, і смерть його (Дугіна) дочки від рук "західних спецслужб", він сприйме як особисту трагедію і горе, і в цей момент настане перелом в його свідомості, нібито Путін повинен зрозуміти, що ворог бачить слабкість, що ворог ні перед чим не зупиниться і наступними можуть бути дочки президента, тому ворога треба знищувати на полі бою і вирвати перемогу. Запис розмови був переданий безпосередньо секретарю Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву, після чого до нього викликали вищезгаданого генерала. За кілька днів відбулася ще одна розмова генерала з Дугіним, яку вже записували співробітники ФСБ, і в цій розмові Дугін без сумнівів підтвердив свою пропозицію і рішучість", - повідомляють на каналі Telegram-канал Генерал СВР.

Генерал нібито запропонував Дугіну інсценувати вбивство його дочки, підклавши спотворений до невпізнання труп сторонньої жінки. Але ідеолог російського фашизму відмовився від пропозиції.

"Замах готувався силами ФСБ і зайняв два тижні. Дата була обрана не випадково, і цю подію вже дійсно піднесли Путіну як помсту "західних кураторів Навального за його невдале отруєння", що звичайно повна маячня, але на президента подіяло і досить вражаюче. Сам Дугін не знав ні деталей замаху, ні термінів, для нього це був своєрідний "сюрприз", - пише Telegram-канал Генерал СВР.

Що сталося з дочкою Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто була дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині мав бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип одразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дарини Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має жодного відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

Інші новини: