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Дугін сам запропонував принести в жертву свою дочку, в ФСБ замах готували два тижні - ЗМІ

22 серпня 2022, 10:17

У ФСБ нібито запропонували Олександру Дугіну інсценувати вбивство його дочки Дарини. Але ідеолог російського фашизму відмовився від пропозиції.

Олександр Дугін, Дар'я Дугіна
Смерть дочки Дугіна піднесли Путіну як помсту "західних кураторів Навального за його отруєння" / Фото УНІАН

Ідеолог російського фашизму Олександр Дугін сам запропонував "принести в жертву" свою дочку Дарину нібито для того, щоб у господаря Кремля Володимира Путіна з'явилося більше рішучості діяти жорстко у війні проти України.

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, близько місяця тому Дугін мав розмову зі своїм знайомим генералом ФСБ, під час якої він говорив про "неправильний шлях", який обрало російське керівництво у проведенні так званої "спеціальної військової операції" в Україні, про недостатні заходи, про відсутність рішучості у російського диктатора Путіна "вести справжню, велику війну до повного розгрому ворога".

"Дугін почав з того, що ідеологія без готовності автора йти на великі жертви, лише утопія (...) Він - нікчемна людина, якщо не готовий пожертвувати заради торжества своїх ідей найдорожчим, що у нього є. Дугін сам запропонував принести в жертву свою дочку, чим викликав нерозуміння у співрозмовника", - йдеться у повідомленні.

"Але Олександр говорив досить яскраво і переконливо. Це він особисто сказав генералу про те, що у Путіна теж дочки, і смерть його (Дугіна) дочки від рук "західних спецслужб", він сприйме як особисту трагедію і горе, і в цей момент настане перелом в його свідомості, нібито Путін повинен зрозуміти, що ворог бачить слабкість, що ворог ні перед чим не зупиниться і наступними можуть бути дочки президента, тому ворога треба знищувати на полі бою і вирвати перемогу. Запис розмови був переданий безпосередньо секретарю Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву, після чого до нього викликали вищезгаданого генерала. За кілька днів відбулася ще одна розмова генерала з Дугіним, яку вже записували співробітники ФСБ, і в цій розмові Дугін без сумнівів підтвердив свою пропозицію і рішучість", - повідомляють на каналі Telegram-канал Генерал СВР.

Генерал нібито запропонував Дугіну інсценувати вбивство його дочки, підклавши спотворений до невпізнання труп сторонньої жінки. Але ідеолог російського фашизму відмовився від пропозиції.

"Замах готувався силами ФСБ і зайняв два тижні. Дата була обрана не випадково, і цю подію вже дійсно піднесли Путіну як помсту "західних кураторів Навального за його невдале отруєння", що звичайно повна маячня, але на президента подіяло і досить вражаюче. Сам Дугін не знав ні деталей замаху, ні термінів, для нього це був своєрідний "сюрприз", - пише Telegram-канал Генерал СВР.

Що сталося з дочкою Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто була дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині мав бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип одразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дарини Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має жодного відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

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