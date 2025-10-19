У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено 'безцінні коштовності'

Зловмисники викрали щонайменше дев'ять коштовностей Наполеона.

У Парижі пограбували Лувр / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в TikTok, x.com/MuseeLouvre

Що відомо:

У Парижі пограбували Лувр

Троє злочинців за сім хвилин викрали коштовності Наполеона і Жозефіни

Викрали щонайменше дев'ять ювелірних виробів

Вранці 19 жовтня всесвітньо відомий музей Лувр пограбували. Зловмисники розбили вітрини та викрали щонайменше дев'ять коштовностей Наполеона і його дружини Жозефіни. Про це повідомила міністр культури Франції Рашида Даті.

О 13:45 за київським часом ситуацію прокоментував міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс. Він підтвердив, що зловмисники викрали "безцінні історичні коштовності". За його словами, на все пограбування їм знадобилося лише сім хвилин.

Злочинців розшукують, проте їм вдалося втекти з місця події одразу після скоєного. Відвідувачів Лувру було оперативно евакуйовано, а сам музей закрито на весь день "з виняткових причин".

Як діяли грабіжники

За попередніми даними слідства, злочин стався між 9:30 і 9:40 ранку за місцевим часом. Французькі ЗМІ повідомляють, що троє нападників приїхали на скутері. Злочинці проникли до будівлі музею через частину, де нині тривають ремонтні роботи на набережній Сени.

Видання Le Parisien повідомляє, що зловмисники скористались вантажним ліфтом, який не контролюється системою безпеки на рівні публічних зон музею. Це дозволило їм швидко дістатися до Галереї Аполлона - знаменитої зали, в якій експонуються коштовності французьких монархів.

Що саме було викрадено

Двоє чоловіків, під прикриттям спільника, розбили вітрини та викрали принаймні дев’ять унікальних ювелірних виробів, що належали імператору Наполеону Бонапарту та його дружині Жозефіні Богарне. Серед викраденого – діамантові прикраси, намисто, брошка, тіара та інші раритети з золота та дорогоцінного каміння. Сума збитків поки не оголошується, але йдеться про експонати, що мають не лише матеріальну, але й велику історичну цінність.

Злодіям вдалося вкрасти дев'ять із 23 предметів з колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці. За даними Le Parisien, одну з викрадених коштовностей було знайдено біля музею. Згідно з попередніми даними розслідування, це корона імператриці Євгенії, яка була зламана.

Що відомо про розслідування

Поліція Парижа вже розпочала пошук зловмисників. У місті оголошено оперативний план перехоплення. Правоохоронці аналізують записи камер спостереження та встановлюють, як саме грабіжникам вдалося обійти багаторівневу систему безпеки одного з найохоронюваніших музеїв світу.

Це пограбування вже називають одним із найзухваліших у Європі за останні роки. Французькі ЗМІ порівнюють його з крадіжкою королівських регалій у Швеції у 2018 році та пограбуванням музею "Зелений склеп" у Дрездені у 2019-му.

