'На цьому крапка': Україна не підпише угоду з Угорщиною - Зеленський

Безпекова угода між Україною та Угорщиною не буде підписана без включення до неї пункту про вступ України до НАТО, наголосив Зеленський.

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Україна не підпише угоду з Угорщиною - в чому причина / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Україна не підпише угоду про безпеку з Угорщиною

Угорщина відмовляється підтримати вступ України до НАТО

Двосторонній документ про безпеку між Україною та Угорщиною наразі не підписано через відсутність підтримки Угорщини щодо вступу України до НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

Він підкреслив, що такий документ має враховувати не лише інтереси однієї сторони, а й включати важливі аспекти для забезпечення безпеки сьогодні та в майбутньому.

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"Обидві сторони. Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Так, як цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка", - підкреслив він.

Зеленський також зауважив, що в разі взаємної поваги між Україною та Угорщиною не повинно виникати жодних непорозумінь.

"Україна підтримує те, що Угорщина є в ЄС та НАТО. Ось моє відношення до вас", - зазначив президент.

Він додав, що Україна готова зробити все можливе для уникнення проблемних питань між країнами, але якщо в Угорщини залишаються питання до будь-яких українських позицій, то це є неприпустимим.

"Наприклад: щодо ЄС є питання, почекайте, щодо НАТО почекайте, бо це червоні лінії щодо російської реакції. Так не може бути. Двостороння угода - це про повагу. І про те, чи бачиш ти мене на рівних", - підсумував Зеленський.

З якими країнами Україна підписала безпекові договори / Інфографіка: Главред

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Політика Угорщини - що відомо про останні заяви Орбана

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Угорщини на саміт Європейського політичного співтовариства та провів зустріч із прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

У зв'язку з перемогою Дональда Трампа на виборах у США, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність нової стратегії Європейського Союзу щодо України.

До цього, міністри закордонних справ та у справах Європи з 13 країн ЄС зробили спільну заяву щодо візиту Орбана, критикуючи його за "передчасну" поїздку до Грузії, де тривають суперечки щодо парламентських виборів.

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