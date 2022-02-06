Великобританія відправила в Україну сотню елітних військових - Mirror

Великобританія відправила в Україну сотню елітних військових / Reuters

Великобританія відправила в Україну понад 100 елітних військових через побоювання неминучого вторгнення Росії. Спецпідрозділи допомагатимуть вчити українських спецпризначенців тактиці боротьби з бойовиками, снайперським навичкам і протистояти диверсіям.

Таку інформацію оприлюднило видання Mirror. Зазначається, що британські військові мають широкий набір навичок, які будуть корисні українським захисникам.

"У регіон направлено спецпідрозділ Великобританії, щоб допомогти з навчаннями українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам", - йдеться в повідомленні.

Щонайменше, 1500 британських військовослужбовців, які пройшли зимову підготовку, також базуються в Естонії, що межує з Росією.

Тим часом Росія почала обладнати десятки військово-польових госпіталів поблизу свого кордону з Україною, що посилює побоювання з приводу неминучого вторгнення. Джерела розвідки стверджують, що лікарі, медсестри та медичні матеріали, включаючи тисячі літрів крові і плазми прибули в регіон, де бої будуть найбільш інтенсивними.

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Раніше Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення в Україну. Наступ нібито планується після 15 лютого – щойно замерзання землі досягне піку.

Німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення про вторгнення Росії в Україну. Новина з гучним заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Росія вторглася в Україну") вийшла о 23:00 за київським часом. Незабаром це повідомлення видання видалило й опублікувало заяву з вибаченнями.

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