"Кордонам України загрожують 125 000 військових РФ": Джонсон записав ролик після візиту до Києва

Джонсон підтримав українців / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після візиту до Києва і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським записав відео, в якому висловив підтримку Україні

Ролик опублікований в Twitter офісу глави британського уряду.

"Привіт, народ, я в Києві-це столиця України, і тут зараз дуже складна ситуація, як Ви знаєте. Кордонам України загрожують близько 125 000 російських військових, і існує цілком реальна перспектива швидкого і раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, ніж це сталося в 2014 році", — йдеться в кадрі.

Джонсона вважає важливим, для світу і України, і в першу чергу для Росії, щоб Путін не зробив катастрофічної помилки.

"Ось чому ми даємо ще 88 млн фунтів стерлінгів на економічну підтримку України додатково до постачання летальних озброєнь-оборонних летальних озброєнь. І, звичайно, ми працюємо разом з нашими друзями і партнерами, щоб забезпечити дуже потужний пакет економічних санкцій, які будуть введені відразу, як тільки черевик першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України", — додав прем'єр-міністр Великобританії.

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Джонсон також заявив про те, що вихід із ситуації є. За його словами, дипломатія має рішення.

"Звичайно, ми працюємо над цим-це перший пріоритет. Але тим часом ми твердо стоїмо за український народ, за незалежність і територіальну цілісність України", - підсумував прем'єр.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



???? pic.twitter.com/fnWli2qg3Y — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

Нагадаємо, напередодні, 1 лютого, в Києві з офіційним візитом побував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він приїхав, щоб обговорити російську агресію проти України. Зустріч з Володимиром Зеленським відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

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