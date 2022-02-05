У Путіна відреагували на повідомлення Bloomberg про "початок вторгнення" РФ в Україну

Дмитро Пєсков заявив, що дана публікація свідчить про небезпеку агресивних заяв США і столиць Заходу.
У Кремлі прокоментували помилкову публікацію американського інформагентства Bloomberg про початок "вторгнення" Росії в Україну.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що такі повідомлення можуть призвести до непоправних наслідків, пише РИА Новости.
"Це прекрасна демонстрація того, наскільки небезпечна ситуація, провокована нескінченними агресивними заявами, які йдуть з Вашингтона, з Лондона, з інших європейських столиць", — сказав він.
"А в цілому, звичайно, таке серйозне видання, як Блумберг (...) можна навіть говорити не "фейк-ньюс", а "Блумберг-ньюс", що матиме під собою підстави", — додав Пєсков.
Як повідомляв Главред, американське інформагентство Bloomberg ввечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення про вторгненні Росії в Україну.
Новина з гучним заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Росія вторгається в Україну") вийшла о 23:00 за київським часом.
Незабаром це повідомлення видання видалило і опублікувало заяву з вибаченнями. Також в Bloomberg пообіцяли провести розслідування.
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