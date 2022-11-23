"Ваша черга жити при свічках": академік РФ звинуватив українців - "не можуть без туалетного паперу"

Арнольд Тулохонов вважає, що між РФ і Україною "братство" зникло після розвалу СРСР.
Колишній російський сенатор від Бурятії, академік РАН Арнольд Тулохонов звинуватив українців у тому, що вони не можуть жити без елементарних благ цивілізації.
Свої умовиводи Бурятський академік виклав у відкритому листі, який наводить видання Дощ.
Зокрема, Тулохонов вважає, що між РФ і Україною "братство" зникло після розвалу СРСР.
Крім того, йому також не сподобалося, що українці, як він стверджує, "не можуть жити" без туалетного паперу і хамона.
"Ми, сибіряки, звикли жити без особливого достатку... Мій учитель академік В.А. Коптюг у важкі 90-ті роки говорив, що росіяни при необхідності можуть купити мішок картоплі та цукру, заготовити дрова, самі відремонтувати будь-який прилад і жити далі. Зовсім інші потреби у наших супротивників, які не можуть жити без туалетного паперу, хамона, камамбера. Тепер ваша черга жити при свічках і палити багаття", - додав Тулохонов.
Раніше повідомлялося про те, що в Бурятії, звідки йде потік живої сили на війну в Україні, розгорівся справжній бунт через високі втрати окупантів.
Дружини "бойових бурятів" записали звернення до глави республіки Олексія Циденова з вимогою повернути їх чоловіків додому.
Зазначається, що військових з Бурятії відправили на війну в Україні обманом. Військові вирушили в січні на" навчання " і зараз перебувають в Україні, повідомила одна з учасниць Віра Партілхаєва.
Читайте більше:
- У Запорізькій області кадировці змушували бурятів мити їм ноги-офіцер
- "Мруть як мухи": окупанти відвели від Сєвєродонецька підрозділи з "бойовими бурятами"
- Буряти і чеченці влаштували перестрілку на Запоріжжі: є загиблі і поранені