"Ваша черга жити при свічках": академік РФ звинуватив українців - "не можуть без туалетного паперу"

Арнольд Тулохонов / Pixabay, сайт Тулуна

Колишній російський сенатор від Бурятії, академік РАН Арнольд Тулохонов звинуватив українців у тому, що вони не можуть жити без елементарних благ цивілізації.

Свої умовиводи Бурятський академік виклав у відкритому листі, який наводить видання Дощ.

Зокрема, Тулохонов вважає, що між РФ і Україною "братство" зникло після розвалу СРСР.

Крім того, йому також не сподобалося, що українці, як він стверджує, "не можуть жити" без туалетного паперу і хамона.

"Ми, сибіряки, звикли жити без особливого достатку... Мій учитель академік В.А. Коптюг у важкі 90-ті роки говорив, що росіяни при необхідності можуть купити мішок картоплі та цукру, заготовити дрова, самі відремонтувати будь-який прилад і жити далі. Зовсім інші потреби у наших супротивників, які не можуть жити без туалетного паперу, хамона, камамбера. Тепер ваша черга жити при свічках і палити багаття", - додав Тулохонов.

Раніше повідомлялося про те, що в Бурятії, звідки йде потік живої сили на війну в Україні, розгорівся справжній бунт через високі втрати окупантів.

Дружини "бойових бурятів" записали звернення до глави республіки Олексія Циденова з вимогою повернути їх чоловіків додому.

Зазначається, що військових з Бурятії відправили на війну в Україні обманом. Військові вирушили в січні на" навчання " і зараз перебувають в Україні, повідомила одна з учасниць Віра Партілхаєва.

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