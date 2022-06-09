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"Мруть як мухи": окупанти відвели від Сєвєродонецька підрозділи з "бойовими бурятами"

9 червня 2022, 21:33

Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька, підкреслив Сергій Гайдай.

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Військові РФ - буряти / warfare.com.ua

Російські загарбники відвели від Сєвєродонецька свої підрозділи з бурятами, бо не витримують боїв з українськими захисниками.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Фейсбуці.

"Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурят із Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. рашисти відзвітували про захоплення Сєвєродонецька, але чомусь там досі гинуть їхні солдати,-підкреслив він.

За словами глави Луганської ОВВА, загарбникам не вистачає бурят, яких вони змушені були відтягнути через великі втрати.

"Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Орки потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, що пробиває бетон. Городянам вкрай небезпечно перебувати навіть в укриттях. Боїв всередині і навколо цього міста немає. Йдуть бої в населених пунктах Горської та Попаснянської громад", - додав Гайдай.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню,

Ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

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Сєвєродонецьк Сергій Гайдай війна Росії та України
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