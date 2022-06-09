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У Запорізькій області кадирівці змушували бурятів мити їм ноги - офіцер

9 червня 2022, 16:21

Капітан першого рангу в запасі Анатолій Макаренко в інтерв'ю прямо назвав російську армію "мерзенною, нахабною Ордою", яка знищує все на своєму шляху.

Брудні ноги, окупант
У Запорізькій області кадирівці змушували бурятів мити їм ноги / freepik.com / Мінооборони РФ

У селі Тарасівка, що в Запорізькій області, російські окупанти-кадирівці змушували російських окупантів-бурятів мити собі ноги - як правило, брудні, спітнілі і смердючі. Про це розповів відомий митник і капітан першого рангу в запасі Анатолій Макаренко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Макаренко каже, що цю брудну історію розповів йому його приятель. А сам він порадив другу разом з сім'єю терміново евакуюватися, на що той, хоч і насилу, але спромігся.

Макаренко прямо назвав російську армію "мерзенною, нахабною ордою", яка знищує все, що зустрічається на її шляху.

"Я дуже любив свою школу і люблю. І коли мені вислали фотографії розбитого комп'ютерного класу, який ми створили, знищених інтерактивних дощок, просто розстріляних, розбитих, загиджених кабінетів, де дітвора мого села навчалася, росла. Це був перший раз під час війни, коли у мене пробило сльозу. І потім мене вразила одна з фотографій, де на дошці написано: "Вибачте, ми не хотіли". Ось спочатку все обгидити, знищити, а потім щось сказати. Яке "Вибачте"? Хотіли ви, все усвідомлено робили", – підсумував він.

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Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Донецькій області українські військовослужбовці майстерно знищили понад 20 окупантів з Бурятії, які переховувалися в будинку місцевих жителів.

"Мовчання бурятів" - новий сезон у селі Діброва Донецької області. Точними ударами артилерії нашої 79-ї десантно-штурмової бригади знищено понад 20 бурятів з окупантської армії. Про це свідчать дані радіоперехоплень", – написав він.

​До того, стало відомо, що під Харковом українськими військовими було ліквідовано найманця ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимира Анданова, відомий під позивним "Ваха".

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназа НЗФ"Ольхон". У 2017 році він повернувся в Бурятію, а в 2022 знову пішов воювати - але отримав кулю від українського снайпера.

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Автор: Єгор Бунін
новини Запоріжжя буряты новини України війна Росії та України
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