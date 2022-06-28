Бунт у РФ: дружини "бойових бурятів" Путіна зажадали повернути їхніх чоловіків з України

Військові РФ - буряти / warfare.com.ua

У російському регіоні Бурятія, звідки йде потік живої сили на війну в Україні, розгорівся справжній бунт через високі втрати окупантів.

Дружини "бойових бурятів" записали звернення до глави республіки Олексія Циденова з вимогою повернути їх чоловіків додому, пише Сибір.Реалії.

Зазначається, що військових з Бурятії відправили на війну в Україні обманом. Військові вирушили в січні на "навчання" і зараз знаходяться в Україні, повідомила одна з учасниць Віра Партілхаева.

"З 24 лютого вони беруть участь у спецоперації. Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості", - сказали дружини військових у відеозверненні. За їх словами, військові чотири місяці перебувають у військово-польових умовах, багато хворіють на застуду.

"Телебачення не оприлюднює це свавілля! Всі бояться, дана команда мовчати! Нехай буде на вашій совісті смерть кожного військового в цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів і чоловіків на батьківщину", – пише Віра Партілхаева в своїх соцмережах, звертаючись до глави Бурятії Олексія Циденова.

За її словами, до Циденова зверталися дружини військових з п'ятої танкової тацинської бригади. Відомо щонайменше про 30 загиблих з цього підрозділу.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.

Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.

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