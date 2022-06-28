Бунт у РФ: дружини "бойових бурятів" Путіна зажадали повернути їхніх чоловіків з України

Військових з Бурятії відправили на війну в Україні обманом, заявили їхні дружини.
У російському регіоні Бурятія, звідки йде потік живої сили на війну в Україні, розгорівся справжній бунт через високі втрати окупантів.
Дружини "бойових бурятів" записали звернення до глави республіки Олексія Циденова з вимогою повернути їх чоловіків додому, пише Сибір.Реалії.
Зазначається, що військових з Бурятії відправили на війну в Україні обманом. Військові вирушили в січні на "навчання" і зараз знаходяться в Україні, повідомила одна з учасниць Віра Партілхаева.
"З 24 лютого вони беруть участь у спецоперації. Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості", - сказали дружини військових у відеозверненні. За їх словами, військові чотири місяці перебувають у військово-польових умовах, багато хворіють на застуду.
"Телебачення не оприлюднює це свавілля! Всі бояться, дана команда мовчати! Нехай буде на вашій совісті смерть кожного військового в цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів і чоловіків на батьківщину", – пише Віра Партілхаева в своїх соцмережах, звертаючись до глави Бурятії Олексія Циденова.
За її словами, до Циденова зверталися дружини військових з п'ятої танкової тацинської бригади. Відомо щонайменше про 30 загиблих з цього підрозділу.
читайте також"Мруть як мухи": окупанти відвели від Сєвєродонецька підрозділи з "бойовими бурятами"
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.
Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.
Читайте ще:
- У Запорізькій області кадирівці змушували бурятів мити їм ноги - офіцер
- "Мруть як мухи": окупанти відвели від Сєвєродонецька підрозділи з"бойовими бурятами"
- Буряти і чеченці влаштували перестрілку на Запоріжжі: є загиблі і поранені