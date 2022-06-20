Буряти і чеченці влаштували перестрілку на Запоріжжі: є загиблі та поранені

Буряти і чеченці влаштували перестрілку на Запоріжжі/ Фото ілюстративне: warfare.com.ua, скрін з видео

Окупанти полегшили роботу Збройним силам України у Запорізькій області і самі ж "прорідили" свої ряди.

У місті Пологи буряти і чеченці обстріляли один одного. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що серед бурятів та чеченців, які воюють проти України на боці РФ, спалахнув конфлікт. Внаслідок цього вони схопилися за зброю і обстріляли один одного.

Через перестрілку є загиблі та поранені як серед одних, так і серед інших.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетного удару по "вишках Бойка" – двох бурових вежах, якими після незаконного захоплення їх у 2014 році Росія користувалася донині.

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