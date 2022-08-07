"Вас треба знищувати": у Німеччині росіянка накинулася на українку з дитиною

Росіянка / скріншот

У німецькому місті Бад-Вісзее агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика і його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Українка Оксана на своїй сторінці в Instagram розповіла, що розмовляла з мамою, коли почула, як незнайома росіянка звернулася до її сина: "Слухай сюди, чувак, ти зараз швиденько збираєш свої монатки і [їдеш - неценз] в свою х*хляндію. І матусю свою прихопи".

Водночас російськомовна жінка назвала себе" корінною німкенею", адже нібито приїхала до Німеччини 20 років тому. Після цього вона заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена".

Жінка також заявила, що "українців потрібно знищувати як євреїв". Крім того, росіянка заохочувала дочку поводитися так само. Дитина обливала хлопчика водою, а її мама обзивала дитину нецензурною лайкою.

Українка звернулася до правоохоронців, щоб ті дали оцінку діям Росіянки. Поліцейські пообіцяли встановити її особу.

Раніше ми розповідали, що в Швеції 70-річна росіянка накинулася на українку. Перед цим жінка розірвала український прапор, а на зауваження почала лаятися і ображати дівчину.

Нагадавши, віллу дочки глави РФ Володимира Путіна у французькому Біарріці прикрасили українськими прапорами. Крім звичайного українського прапора на флагштоку, видно ще щонайменше дев'ять намальованих фарбою. Вони з'явилися на колонах, металевому паркані і навіть на землі перед ним.

Читайте також: