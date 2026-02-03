Путін зірвав угоду з Трампом щодо України - яку нову ставку робить Кремль у війні

Росія зірвала домовленість із США щодо енергетичного перемир’я, завдавши масованого удару по Україні вночі 3 лютого, зазначив Зеленський.

Путін порушив обіцянку, яку дав Трампові щодо України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Яка ціль російського масованого удару по Україні

Про які умови перемир'я домовились Україна та Росія в Абу-Дабі та яка реальна ціль енергетичного перемир'я

Як порушення перемир’я вплине на мирний процес та чи відреагують США на порушення

Російський диктатор та воєнний злочинець обіцяв президенту США Трампу утриматись від ударів по Україні на тиждень. Однак, масований удар в ніч на 3 лютого по Україні фактично перекреслив ці домовленості.

Главред зібрав основні заяви генсека НАТО Рютте та президента України Зеленського щодо порушення Росією енергетичного перемир'я.

Росія робить ставку на війну

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія проігнорувала прохання президента США Трампа та порушила енергетичне перемир’я, здійснивши вночі 3 лютого масований удар по території України.

"Жорсткий момент цієї війни, коли росіяни знов знехтували зусиллями американської сторони. Було прохання президента США утриматись від ударів по енергетиці та по критичній інфраструктурі на час зустрічі наших переговорних команд і президент Америки говорив, що треба утриматись від ударів протягом тижня. Це дуже важливо було і важливе рішення. Фактично це (удари росіян по Україні, - ред.) почалося в ніч на п'ятницю і в ніч на сьогодні росіяни на наш погляд порушили обіцянку. Тобто або Росія тепер вважає, що в тижні неповні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну і тільки, і просто дочекались найбільш холодних днів цієї зими, коли у нас на значній території України більше, ніж мінус 20 за Цельсієм", - сказав він під час прес-конференції, яку транслював Офіс президента.

Звідки і якими типами ракет Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Дивіться відео заяви Зеленського:

/ Скріншот

Зеленський заявив, що Росія здійснила безпрецедентно масштабний і надзвичайно важкий удар, зокрема із застосуванням балістичних ракет. За його словами, своєрідним антирекордом стало використання 28 крилатих ракет, а також ще 43 ракет різних типів, які рухалися балістичною траєкторією й можуть бути перехоплені лише системами Patriot.

Patriot / Інфографіка: Главред

Президент підкреслив, що такі дії Росії чітко демонструють її справжні наміри та, на думку України, є прямим порушенням домовленостей, яких було досягнуто за участю американської сторони, що має мати відповідні наслідки.

Яка ціль російського масованого удару по Україні

Глава держави також наголосив, що атаки відбулися у період найскладніших і найхолодніших днів, а їхньою ціллю знову стала критична інфраструктура, насамперед енергетична. Мета цих ударів — залишити людей без електроенергії та опалення, позбавити домівки тепла і спровокувати масштабні блекаути, що, за словами Зеленського, і є реальним ставленням Росії до подій, які відбуваються.

"Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього. Я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається. Критично для усіх і надалі підтримувати захист нашої країни, захист наших людей. Проти балістики працюють найбільш ефективно Patriot – це означає, що потрібно більше ракет", - резюмує він.

Про які умови перемир'я домовились Україна та Росія в Абу-Дабі

Зеленський нагадав, що після зустрічі в Абу-Дабі американська сторона наприкінці перемовин запропонувала конкретні кроки з деескалації, зокрема відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Також обговорювалася ідея не завдавати ударів по іншій критичній інфраструктурі, хоча, як зазначив президент, атаки по залізничних об’єктах все ж відбувалися, тоді як по енергетиці певний час ударів не було.

"Американці думали, що це буде працювати тиждень. Якщо подивитись на таку цікаву річ, сьогодні вони випустили по нам 71 ракету і 450 дронів, тільки Шахедів 450. Якщо ви подивитесь по тому комплекту ударному, який Росія хотіла застосувати в момент якраз, коли закінчилась перемова в Абу- дабі, в принципі було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів і в найхолодніші дні вдарили. Тобто я би не сказав, що нам хтось щось подарував. Я не вважаю, що це так відбулося", - наголосив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка реальна ціль енергетичного перемир'я

Глава держави підкреслив, що ініціатива з боку президента США була складною, але важливою, адже мала на меті продемонструвати світу та суспільствам обох країн реальні кроки деескалації. Йшлося про початок таких дій у період між однією зустріччю і наступною.

За словами Зеленського, американська пропозиція логічно передбачала продовження переговорів, під час яких сторони мали обговорювати інші можливі шляхи зниження напруги та бачення завершення війни. Він також уточнив, що перенесення наступної зустрічі на середу–четвер відбулося не з ініціативи України, а з причин, пов’язаних з іншими сторонами, і, на думку Києва, процес деескалації мав би тривати, але цього не сталося.

"І я ще раз кажу, що це не подарунок, бо вони вдарили, в принципі, в півтора рази більшим пакетом ракети-дронів, ніж могли на той момент. Далі, що стосується нашої команди, безумовно, ми будемо підтримувати, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки", - вказав він.

Чи зміниться позиція української переговорної групи після російського обстрілу

Президент також зазначив, що українська переговорна команда очікує на зворотний зв’язок від російської сторони, яка, усвідомлюючи позиції України та США, повернулася до свого керівництва і має надати відповідь. Саме цей фідбек і стане предметом подальшого обговорення.

Зеленський додав, що перебуватиме на постійному зв’язку з делегацією, щоб почути, з якими пропозиціями та компромісами готова вийти російська сторона. Водночас він наголосив, що для Росії важливо надсилати чіткі сигнали не лише щодо України, і хоча Київ відкритий до діалогу, про поступки ціною власних позицій не йдеться.

"Ну, я думаю, що наша група знає, і від мене також треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається", - сказав президент.

Як порушення перемир’я вплине на мирний процес

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сприймає ситуацію надзвичайно серйозно і вважає президента України повністю готовим до участі в переговорах та можливих домовленостей із Росією, за умови що така угода буде прийнятною для обох сторін і насамперед відповідатиме інтересам України. Водночас за його словами, російський удар по Україні ставить під сумнів питання чи справді російська сторона налаштована на серйозний діалог.

"Я сподіваюся, що … (росіяни серйозно ставляться до мирних переговорів, - ред.) президент Сполучених Штатів робить все зі своєю командою, що можуть, щоб принести мир, і я хвалю їх за це, були зроблені великі зусилля, але ця ніч, це був дуже поганий сигнал", - вказав він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Як Україна буде відповідати на російські обстріли

Коментуючи можливу відповідь України на російські удари, Зеленський зазначив, що щодо військових кроків Україна зазвичай не розкриває своїх планів і дій агресору. Він додав, що питання оборони перебувають у постійному фокусі уваги, і відповідні координаційні наради проводяться фактично щодня.

Президент також повідомив, що провів окрему енергетичну нараду з представниками найбільш постраждалих регіонів, по яких були завдані удари.

"Це було і Дніпро, і Вінниця, і Одеса, і Київ, Київська область, Запоріжжя, Полтава тощо. Ми проговорювали всі питання щодо захисту. Ми працюємо над складними питаннями, щодо дефіцитних можливостей, пропрацьовуємо. Тому присутні Повітряні сили, присутні міністерство оборони. Займаємося цими питаннями", - вказав він.

Як США відреагують на порушення перемир’я

Рютте наголосив, що зазвичай обережно коментує свої контакти з союзниками та президентом США, однак переконаний, що американська сторона звернула увагу на подію, врахувала її та розцінила як удар по цивільному населенню й цивільній інфраструктурі, що є неприйнятним.

"Це не має ніякого значення для того, щоб перемогти в війні, і це абсолютно було не спровоковано і у 22-му році, коли вони (росіяни, - ред.) почали це (повномасштабне вторгнення, - ред.), але зараз це буде цілковитий хаос. Я зустрічався з Радою і я знаю, що ці дії Росії тільки зміцнюють рішучість України і її боротьбу за мир. Тобто для них це не спрацює, не принесе бажаного результату, і це вони роблять тільки тому, що думають, що це якимось чином зламає рішучість України, але цього не буде", - наголосив він.

Для чого насправді Росія оголосила енергетичне перемир'я - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що Росія нині здатна щоденно виготовляти близько 100–120 дронів типу "Шахед", а також приблизно таку ж кількість дронів-приманок. За його словами, у період можливого перемир’я РФ зможе без суттєвих обмежень нарощувати виробничі потужності, що дозволяє в середньому випускати до 200–250 безпілотників комбінованого типу на добу.

Він також зазначив, що за період перемир'я росіяни можуть накопичити необхідні для атак види ракет та дронів.

"Це дозволить їм запускати за добу до тисячі „Шахедів". Будь-яке перемир’я сприятиме тому, що Росія зможе накопичити ресурс, який потім ми не витягнемо", - вказав він в коментарі ТСН.

Шахед / Інфографіка: Главред

Також Коваленко застеріг, що під час паузи РФ може суттєво модернізувати безпілотники, і в такому разі їхнє застосування може стати для України серйозною та критичною несподіванкою.

"Тому як би це не лунало для когось цинічно та неприйнятно, але будь-яке перемир’я грає на користь ворогові. Під час перемир’я він тільки накопичує ресурс, проти якого ми через деякий час навряд чи зможемо вистояти", — резюмує експерт.

