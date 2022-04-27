Росіянка накинулася на українку в Швеції і розтерзала український прапор

Росіянка розтерзала український прапор у Швеції і накинулася на жінку / скріншот

У Швеції 70-річна росіянка накинулася на українку. Перед цим жінка розірвала український прапор, а на зауваження почала лаятися і ображати дівчину.

Українка Ольга Кайда розповіла, що 25 квітня вона побачила літню жінку, яка порочила український прапор біля російського посольства в Стокгольмі.

Дівчина дістала телефон і почала фотографувати дії жінки. Побачивши це, вона підійшла і почала словесно нападати на українку.

"Тоді я включила камеру і запитала чому вона це робить. Вона відповіла, що я нацистка, повія, У мене негарний вигляд, дешевий одяг і скоро помру. Потім моя батарея сіла. Цікаво, коли вони всі помруть, щоб моя країна нарешті зажила?"–- написала дівчина.

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Нагадаємо, віллу дочки глави РФ Володимира Путіна у французькому Біарріце прикрасили українськими прапорами. Крім звичайного українського прапора на флагштоку, видно ще щонайменше дев'ять намальованих фарбою. Вони з'явилися на колонах, металевому паркані і навіть на землі перед ним.

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