Погодні небезпеки на Тернопільщині: синоптики зробили важливе попередження

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Погода в Тернополі 4 лютого / фото: ua.depositphotos.com

Якою буде погода в Тернополі у середу

В яких областях оголосили I рівень небезпечності

Погода в Тернопільській області у середу, 4 лютого, буде хмарною. На дорогах очікується сильна ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо, що вночі істотних опадів не передбачається, але вранці та вдень пройдуть незначні опади. Вітер буде південно-східного напрямку, 9 – 14 м/с.

Температура повітря в області вночі складатиме -8…-13 градусів, вдень – 0…-5 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура опуститься до -10…-12 градусів, але вдень очікується -1…-3 градуси.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Небезпечна погода на Тернопільщині

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 4 лютого в західних областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища.

"4 лютого у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Повідомляється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища / фото: facebook.com/UkrHMC

Коли морози відступлять

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що пік аномальних морозів пройдено, але холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого.

За його словами, з 5 лютого розпочнеться перебудова атмосферних процесів.

"Улоговина циклону Romina, наповнена теплом Атлантики та Середземного моря, поступово відтіснить антициклон Daniel з аномальною холоднечею за східні кордони нашої держави", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, у четвер на Полтавщину повернуться опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря підвищиться до 13-18 градусів морозу вночі та 7-12 градусів морозу вдень.

На Житомирщині найпомітніше потепління очікується 6 лютого. Синоптики прогнозують помірний сніг, нічні температури в межах -3...-8°, а вдень можливі значення близькі до нуля - від 0 до -5°.

Погода у Рівненській області впродовж 3-6 лютого січня буде хмарною. Синоптики попереджають про опади змішаного характеру, місцями очікується налипання мокрого снігу й ожеледь.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

