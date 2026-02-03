Погодні небезпеки на Тернопільщині: синоптики зробили важливе попередження

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі у середу
- В яких областях оголосили I рівень небезпечності
Погода в Тернопільській області у середу, 4 лютого, буде хмарною. На дорогах очікується сильна ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Відомо, що вночі істотних опадів не передбачається, але вранці та вдень пройдуть незначні опади. Вітер буде південно-східного напрямку, 9 – 14 м/с.
Температура повітря в області вночі складатиме -8…-13 градусів, вдень – 0…-5 градусів.
У місті Тернопіль вночі температура опуститься до -10…-12 градусів, але вдень очікується -1…-3 градуси.
Небезпечна погода на Тернопільщині
Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 4 лютого в західних областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища.
"4 лютого у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Повідомляється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Коли морози відступлять
Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що пік аномальних морозів пройдено, але холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого.
За його словами, з 5 лютого розпочнеться перебудова атмосферних процесів.
"Улоговина циклону Romina, наповнена теплом Атлантики та Середземного моря, поступово відтіснить антициклон Daniel з аномальною холоднечею за східні кордони нашої держави", - підкреслив він.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, у четвер на Полтавщину повернуться опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря підвищиться до 13-18 градусів морозу вночі та 7-12 градусів морозу вдень.
На Житомирщині найпомітніше потепління очікується 6 лютого. Синоптики прогнозують помірний сніг, нічні температури в межах -3...-8°, а вдень можливі значення близькі до нуля - від 0 до -5°.
Погода у Рівненській області впродовж 3-6 лютого січня буде хмарною. Синоптики попереджають про опади змішаного характеру, місцями очікується налипання мокрого снігу й ожеледь.
Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
