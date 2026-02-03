Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

Віталій Кірсанов
3 лютого 2026, 21:22
227
Володимир Зеленський нагадав, що ініціатива про припинення ударів по українській енергетиці виходила саме від президента США Дональда Трампа.
Зеленський очікує реакції США на удари окупантів
Зеленський очікує реакції США на удари окупантів / колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, Zelenskiy / Official

Коротко:

  • Україна очікує реакції США на удари російських окупантів
  • Росіяни не дотримуються свого слова

Україна очікуєреакції США на удари російських окупантів в ніч на 3 лютого. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він нагадав, що ініціатива про припинення ударів по українській енергетиці виходила саме від президента США Дональда Трампа. Незважаючи на це, РФ завдала рекордного удару балістикою – 43 ракети, також вона використовувала 28 крилатих ракет.

відео дня

"Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордами балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який просили Росію. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє або ще може пообіцяти", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що росіяни брехали і перед повномасштабною війною, і не дотримуються свого слова зараз.

"Повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обдурити всіх навколо про свої наміри і про Україну. І зараз навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві і хочуть скористатися саме холодом, тому що не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу", - заявив Зеленський.

Імовірність повторного удару по Україні

Моніторингові канали повідомляли, що після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс".

За словами аналітиків, ймовірно, Росія проведе другий етап масованої атаки.

"Ймовірно, буде здійснено повторне оснащення крилатими ракетами, після чого буде здійснено передислокацію на аеродром "Олень" або на Далекий Схід", - йдеться в повідомленні.

Удар РФ по Україні 3 лютого - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами і дронами, цілеспрямовано націлившись на об'єкти критичної інфраструктури.

В результаті нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом опинилися кілька районів міста. За однією з адрес сталося руйнування житлового 5-поверхового будинку. Також зафіксовано влучання по території однієї з адмінбудівель і на відкритій території.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп мирне врегулювання мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

22:27Енергетика
Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав

Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав

21:26Війна
"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

21:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

Останні новини

22:56

Найвпливовіший після свого батька: у Лівії вбили сина Муаммара Каддафі

22:27

"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілуФото

21:50

"Приїхала швидка": що відбувається зі зрадницею Лолітою Мілявською

21:42

Графіки змінено – як вимикатимуть світло у Дніпрі та області у середу, 4 лютогоФото

21:27

3 помилки в догляді за шкірою, від яких потрібно терміново відмовитися

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
21:26

Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказавВідео

21:22

"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

21:11

Світла не буде хвилями: графіки відключень для Запорізької області на 4 лютого

20:48

Черкаську область накриють жорсткі графіки відключень - коли не буде світла 4 лютого

Реклама
20:38

Вийшов трейлер фільму про Майкла Джексона: у головній ролі – племінник поп-короляВідео

20:27

Розсада більше не витягується: домашній "коктейль" зробить її товстою та міцноюВідео

20:03

Чи можна не вмикати режим польоту на телефоні в літаку: відповідь стюардеси

19:33

Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн - Міноборони

19:30

Долар на роздоріжжі: як може змінитися курс найближчим часом, прогноз банкіра

19:30

Важка втрата: син Грубіча з'явився на могилі своєї сестри

19:10

РФ застосували рекордну кількість балістичних засобів ураження по УкраїніПогляд

19:02

Загинули 18-річні хлопець і дівчина, багато поранених: деталі удару РФ по ЗапоріжжюФотоВідео

19:01

Як швидко висушити волосся без світла: дієвий лайфхак від перукаря

18:17

Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

18:11

Тропічних папуг помітили в Україні: як ці птахи виживають у -15°С

Реклама
18:06

В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

17:56

Терехов - нардепам: ваша бездіяльність - це неповага до українського народу

17:46

Яка друга назва Луцька – історик зробив несподіване відкриттяВідео

17:42

Погодні небезпеки на Тернопільщині: синоптики зробили важливе попередження

17:28

Найкоротший тест на IQ у світі: три прості запитання, що збивають з пантелику

17:19

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - в ООН дали свій прогноз

17:02

Опади прийдуть на заміну морозу: на Полтавщині очікується зміна погоди

16:51

Йдеться не про спорт чи здорову їжу: вчені розкрили головний секрет довголіття

16:48

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

16:42

Ідеальний тон обличчя як у знаменитостей: 3 поради від зіркового візажистаВідео

16:18

Чому 4 лютого не можна ходити в ліс: яке церковне свято

16:02

Готується менше години: рецепт лінивого пирога з картоплі, на смак вау

15:59

"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Харкові: вирують пожежі, є поранені

15:31

На скільки може розтягнутися верифікація Starlink в Україні: відповідь експерта

15:31

"Білий список" Starlink може бути малоефективним: кіберексперт пояснив ризики

15:30

Як приготувати суп без води - унікальний рецептВідео

15:27

"Це шоу зі сценарієм": Цимбалюк видав, що відбувається за кадром "Холостяка"

15:26

Путін зірвав угоду з Трампом щодо України - яку нову ставку робить Кремль у війніВідео

15:23

Штраф за "неправильну" руку: як насправді потрібно відкривати двері автоВідео

15:16

Так дорого не було давно: в Україні підвищили ціни на популярний продукт

Реклама
15:13

В одному з міст України оголосили надзвичайний стан - є загроза для людей

14:28

Прем’єра трилера "Служниця" — з 3 лютого вже на Київстар ТБ

14:28

Стрибок цін на 15%: в Україні рекордно зросла вартість ходового продукту

14:25

Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

14:25

Історик розкрив секрет бібліотеки Ярослава Мудрого - що замовчувалось століттямиВідео

14:00

Як не нашкодити собі при сильному холоді: безпечне зігрівання в мороз

13:59

Незвичну схованку директора школи знайшли через десятиліття: що він там зберігав

13:56

Росіяни вперше використали БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона - ФлешФото

13:50

"Спочатку" чи "з початку" - як правильньо: помилка, яку роблять багато українців

13:46

"Починається найкращий розділ": Ольга Харлан оголосила про вагітністьВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти