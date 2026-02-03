"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

Володимир Зеленський нагадав, що ініціатива про припинення ударів по українській енергетиці виходила саме від президента США Дональда Трампа.

Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

Україна очікує реакції США на удари російських окупантів

Росіяни не дотримуються свого слова

Україна очікуєреакції США на удари російських окупантів в ніч на 3 лютого. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він нагадав, що ініціатива про припинення ударів по українській енергетиці виходила саме від президента США Дональда Трампа. Незважаючи на це, РФ завдала рекордного удару балістикою – 43 ракети, також вона використовувала 28 крилатих ракет.

"Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордами балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який просили Росію. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє або ще може пообіцяти", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що росіяни брехали і перед повномасштабною війною, і не дотримуються свого слова зараз.

"Повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обдурити всіх навколо про свої наміри і про Україну. І зараз навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві і хочуть скористатися саме холодом, тому що не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу", - заявив Зеленський.

Імовірність повторного удару по Україні

Моніторингові канали повідомляли, що після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс".

За словами аналітиків, ймовірно, Росія проведе другий етап масованої атаки.

"Ймовірно, буде здійснено повторне оснащення крилатими ракетами, після чого буде здійснено передислокацію на аеродром "Олень" або на Далекий Схід", - йдеться в повідомленні.

Удар РФ по Україні 3 лютого - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами і дронами, цілеспрямовано націлившись на об'єкти критичної інфраструктури.

В результаті нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом опинилися кілька районів міста. За однією з адрес сталося руйнування житлового 5-поверхового будинку. Також зафіксовано влучання по території однієї з адмінбудівель і на відкритій території.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

