В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

В США закликали президента Дональда Трампа після масованого удару РФ ініціювати надання Україні ракет "Tomahawk" та різко посилити тиск на Кремль.

В США визнали провал стратегії тиску на Путіна та закликали Трампа передати Україні "Tomahawk"

Про що сказав Грем:

Тиск США на Путіна не працює

Сполучені Штати мають передати Україні "Tomahawk"

Переговори мають закінчитись сильною і незалежною Україною

Тиск Сполучених Штатів на російського диктатора та воєнного злочинця Путіна, спрямований на те, щоб посадити його за стіл переговорів не спрацював. США мають почати процес передачі Україні далекобійних ракет "Tomahawk". З відповідним закликом до Трампа звернувся сенатор-республіканець Ліндсі Грем у дописі в X.

"Очевидно, що тиск, який ми чинимо на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і припинив масові атаки на Україну, не працює. Ідея президента Трампа переслідувати покупців путінської нафти, які підтримують його військову машину, повинна бути енергійно реалізована США та Європою", - наголосив він.

Грем заявив, що за президентства Дональда Трампа економіка Путіна зазнала серйозного удару через тиск на нафтові компанії та нафтопереробні підприємства. Запровадження мит щодо Індії, за його словами, є показовим прикладом того, як ситуація може змінюватися

За його словами, Індія суттєво скоротила закупівлі російської нафти, і якщо інші ключові імпортери наслідуватимуть цей крок, це може наблизити завершення війни.

"Нарешті, після вчорашнього масового удару я закликаю президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет "Tomahawk", що змінить ситуацію на військовому фронті", - повідомив він.

Він також наголосив, що в найближчі дні й тижні тиск на Путіна має бути посилений. На його думку, будь-які переговори, які виглядатимуть як надмірне заохочення агресії, матимуть руйнівні наслідки для світу. Водночас, якщо перемовини приведуть до появи вільної, сильної та незалежної України, навіть попри необхідні поступки, це зробить глобальну ситуацію значно стабільнішою.

"Час має вирішальне значення", - резюмував він.

Чи може Україна запускати ракети "Tomahawk" - думка експерта

Як писав Главред, частина бойових літаків Повітряних сил України теоретично можуть бути пристосовані для застосування американських крилатих ракет Tomahawk у разі, якщо США їх передадуть. Про це повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі "Телеграфу".

За його оцінкою, за вантажопідйомністю такі ракети здатні нести винищувачі F-16 та бомбардувальники Су-24.

"Вантажність літака Су-24 дозволяє брати такі ракети. Максимальна вага "Томагавка" близько 1500 кілограм і кореневий пілон цього літака може витримати таке навантаження", — пояснив Романенко.

Водночас базові модифікації цих літаків не мають штатної інтеграції для запуску Tomahawk. Експерт наголосив, що українські фахівці вже мають практичний досвід модернізації радянської авіатехніки, зокрема Су-24, для використання західних ракет типу Storm Shadow.

Порівняння ракет "Калібр" та "Tomahawk" / Інфографіка: Главред

Масований удар по Україні 3 лютого - що відомо

Нагадаємо, як раніше писав Главред, у ніч на 3 лютого російські війська здійснили по Харкову масштабну комбіновану атаку із застосуванням балістичних ракет і дронів, ціллю якої стали об’єкти критичної інфраструктури. Міський голова Ігор Терехов охарактеризував цей удар як безпрецедентний за своїми масштабами та наслідками.

Загалом армія РФ за одну ніч вдарила по восьми українських областях. Під ударами опинилися житлові будинки, теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, які забезпечували обігрів районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами президента Володимира Зеленського, російські окупанти цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі, застосувавши понад 70 ракет і близько 450 ударних безпілотників. Атаки зазнали Сумська та Харківська області, Київ і Київщина, Дніпропетровщина, Одещина та Вінниччина.

Про персону: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

