Чому 4 лютого не можна ходити в ліс: яке церковне свято

У середу, 4 лютого, в православному календарі відзначається день пам'яті святого преподобного Ісидора Пілусіотського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Преподобний Ісидор народився в Олександрії в IV столітті в заможній родині. За церковним переказом, він був родичем святителя Феофіла, архієпископа Олександрійського, а згодом - святителя Кирила Олександрійського. Отримавши чудову класичну освіту, Ісидор фундаментально опанував філософію, риторику і світські науки, але рано усвідомив їх обмеженість у порівнянні з пізнанням Бога.

Відмовившись від кар'єри і мирських почестей, він покинув рідне місто і оселився поблизу Пелусії (Пілусії), на східному кордоні Єгипту, де прийняв чернечий постриг. Тут він почав суворе аскетичне життя, присвячене молитві, посту, мовчанню і духовним роздумам.

Незважаючи на прагнення до усамітнення, преподобний Ісидор здобув широку популярність як духовний наставник. До нього зверталися єпископи, священики, ченці, державні чиновники і миряни, шукаючи поради з складних богословських, моральних і життєвих питань. Святий не ухилявся від відповідальності: він сміливо викривав несправедливість, лицемірство і зловживання владою, незалежно від становища людини.

Відмінною рисою Ісидора була принциповість у питаннях віри. Він виступав проти єресі, наполягаючи на чистоті православного вчення.

Найціннішим надбанням преподобного Ісидора є його велика епістолярна спадщина. До теперішнього часу збереглося понад дві тисячі його листів, в яких розкривається глибина богословської думки святого і його унікальне пастирське чуття. У цих посланнях Ісидор тлумачить Святе Письмо, розмірковує над сенсом чернечого життя, говорить про смиренність, покаяння, любов і справедливість.

Святий Ісидор залишив не тільки письмові твори, а й приклад служіння істині без страху і компромісів. Його життя нагадує, що справжня святість полягає не в усамітненні заради себе, а в готовності словом і ділом відповідати на виклики свого часу, залишаючись вірними Євангелію.

Прикмети 4 лютого

Світить опівдні сонце - весна буде ранньою.

Багато снігу - до хорошого врожаю.

Птахи голосно співають - весна буде скоро.

Що не можна робити 4 лютого

За давніми повір'ями, в цей день не варто вирушати до лісу. Саме на початку лютого, за уявленнями предків, у диких звірів настає період так званих звірських шлюбів, коли тварини стають особливо неспокійними та агресивними. Через це зростає ризик небезпечної зустрічі з хижаком.

Що можна робити 4 лютого

У цей день читають молитви з проханням уберегти від зустрічі з дикими тваринами і зберегти людину в дорозі і в повсякденному житті.

