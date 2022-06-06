У Росії хам-"патріот" накинувся на хлопчиська з жовто-синім рюкзаком / скріншот з відео ua.depositphotos.com

У країні-агресорі, Росії, в приміській електричці буйний чоловік-шовініст накинувся на дитину з грубою матірщиною - через те, у що хлопчика на спині шкільний рюкзак в синьо-жовтих кольорах. Відповідне відео опубліковано в Мережі.

Як видно в ролику, двоє юних школярів спокійно їхали в тамбурі електрички. До них раптово підскочив чоловік і почав лаяти одного з них через його синьо-жовтий рюкзак. При цьому хам брудно лаявся.

"Ось це що? Україна? Знімай! Ці [негідники - Главред] не повинні нам ось це давати. Прибери його", - кричав чоловік.

До слова, той чоловік, який весь інцидент на відео, не захотів ніяк не втручатися в конфлікт і не спробував захистити дитину від хама.

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Нагадаємо, раніше скандально відомий Російський стриптизер Сергій Глушко (більш відомий як Тарзан-чоловік попспівачки Наташі Корольової), в черговий раз осоромився своїми висловлюваннями на підтримку російської агресії.

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Глушко в грубій і матюкливій формі висловив загрози Північноатлантичному альянсу.

До того теща Глушко, Людмила Поривай - мати його дружини, співачки Наташі Корольової, підтримала Україну і зреклася зятя-путініста.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала патріотичний пост і відразу відписалася від стриптизера, який регулярно транслює кремлівську пропаганду в своїх соцмережах.

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