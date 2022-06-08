"Прирікає на смерть мільйони людей": в Італії накинулися на Росію

Італія і Росія / pixabay

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що мільйони людей можуть померти від голоду, якщо Росія не зніме блокування українських портів в Чорному морі.

За словами глави МЗС Італії, наступні кілька тижнів відіграватимуть важливу роль у вирішенні глобальної продовольчої кризи, пише The Guardian.

"Я хочу чітко сказати, що ми очікуємо чітких і конкретних сигналів від Росії, тому що блокувати експорт зерна - значить тримати в заручниках і прирікати на смерть мільйони дітей, жінок і чоловіків", - заявив Ді Майо.

У свою чергу міністр закордонних справ Лівану Абдалла БУ Хабіб відзначив зростання цін на паливо і основні продукти харчування в його країні. Він закликав припинити війну в Україні "за будь яку ціну".

"Світ не може продовжувати перебувати при владі військових криз в Європі або інших регіонах світу", - додав БУ Хабіб.

Нагадаємо, 6 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з низкою країн і ООН щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна. Глава держави додав, що обговорював це питання і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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